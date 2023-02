Przeciwnicy roślin do sypialni podkreślają, że nocą pobierają one tlen z powietrza, przez co może nam się gorzej spać.

Zgodnie z zasadami feng shui w sypialni nie powinno się stawiać roślin.

Złym pomysłem do sypialni są rośliny o intensywnym zapachu.

Bezpiecznie jest także wynieść z miejsca, w którym śpimy rośliny o trujących wydzielinach.

Rośliny do sypialni: Czy to dobry pomysł?

Rośliny do sypialni to kwestia sporna. Często podkreśla się, że choć za dnia dostarczają one tlenu, to w nocy pobierają go z otoczenia, stanowią więc dla nas rodzaj konkurencji, a zbyt mała ilość tlenu może pogarszać jakość snu. Przeciwnicy kwiatów w sypialni podnoszą przede wszystkim ten argument. Z drugiej jednak strony dwie czy trzy rośliny w sypialni nie zabiorą nam aż tak dużo tlenu, abyśmy się musieli tym martwić. Dodatkowo niektóre gatunki takie jak wężownica czy zielistka wyłapują z powietrza szkodliwe związki, co czyni z nich naturalne oczyszczacze. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: “ Rośliny, które oczyszczają powietrze. Sposób na smog według NASA czy mit? " .



Zdjęcie Hiacynty nie nadają się do sypialni / 123RF/PICSEL

Rośliny w sypialni: Co mówią zasady feng shui?

Feng shui — starożytna chińska metoda planowania przestrzeni, tak by osiągnąć harmonię z naturą, także jest przeciwna umieszczaniu roślin w sypialni. Według feng shui rośliny to organizmy żywe, rosnące, będące emanacją energii yang i pierwiastka drzewa. Rośliny wnoszą ruch (wzrost i rozwój) oraz witalność do pomieszczenia, a sypialnia ma służyć wyciszeniu i odpoczynkowi, toteż nie powinno stawiać się w niej kwiatów.

Gatunki roślin, które nie nadają się do sypialni

Istnieje dość duża liczba roślin, których w sypialni powinniśmy szczególnie unikać. Przede wszystkim nie należy do pokoju, w którym śpimy wnosić kwiatów o intensywnym zapachu. Zbyt mocna woń może nie tylko powodować bóle głowy, ale także utrudniać zasypianie i wybudzać nas ze snu. Dlatego na rośliny do sypialni nie nadają się:



hiacyntów

hortensji

lilii

oleandrów

fiołków

Także fikusy nie są najszczęśliwszym wyborem do sypialni. Rośliny te produkują charakterystyczne mleczko, które ma silne właściwości uczulające. Dlatego osoby ze skłonnością do alergii nie powinny przy łóżku trzymać fikusów. Nawet jeśli nie jesteśmy na nie uczuleni, to fikusów lepiej nie trzymać w sypialni, aby nie ryzykować pojawienia się objawów alergii. Fikusy najlepiej umieszczać w pokojach, w których nie spędzamy zbyt dużo czasu.



Zdjęcie Fikus do sypialni to zły wybór / 123RF/PICSEL

Tak jak mleczko fikusów może być trujące, jeśli na przykład wysoka roślina stałaby nad naszym łóżkiem, jej soki mogłyby przez przypadek dostać się do ust, z tej przyczyny również lepiej nie trzymać w sypialni fikusa.



Inne rośliny, których wydzieliny mogą być dla człowieka szkodliwe i z tego powodu nie są zalecane w sypialni to popularne gwiazdy betlejemskie i dekoracyjne, ale toksyczne difenbachie.

