Łazanki to tak naprawdę rodzaj makaronu w kształcie niewielkich kwadratów , ale nazwą tą określa się również kompletne danie, które składa się również z grzybów i kapusty . W wersji niewegetariańskiej łazanki mogą być również serwowane z różnego rodzaju mięsem i kiełbasą .

Łazanki z kapustą i grzybami możemy podawać podczas wigilijnej kolacji . Jak je przygotować, by oczarowały podniebienia gości wyrazistym smakiem i pięknym zapachem?

Do przygotowania łazanek z grzybami i kapustą potrzebujemy następujących składników:

olej do smażenia,

Grzyby przekładamy do naczynia, zalewamy zimną wodą i odstawiamy do namoczenia na całą noc. Po tym czasie wodę z moczenia grzybów przelewamy do innego naczynia, a odsączone grzyby kroimy w małą kostkę.