Dlaczego nie sałatka jarzynowa?

Sałatka jarzynowa pojawia się praktycznie na wszystkich polskich stołach zarówno na Boże Narodzenie, jak i Wielkanoc. Fenomenem jest też fakt, że wiele gospodyń i gospodarzy moją swoje sekretne składniki, które sprawiają, że praktycznie w każdym domu smakuje inaczej. Obok standardowych składników mogą w niej pojawiać się również inne dodatki, takie jak surowe jabłko czy gruszka, ale również konserwowe: fasola lub pieczarki. Inni zaś stawiają na klasyk, choć ze względu na kaloryczność majonezu zastępują go albo śmietaną, albo jogurtem naturalnym. Czy istnieje jakiś minus sałatki jarzynowej? Chyba tylko to, że wszystkie składniki trzeba pieczołowicie pokroić.

Jeśli w ferworze świątecznych przygotowań brak nam czasu, to można przygotować inną sałatkę, która nada nie tylko żywych kolorów na stole, ale także smakuje wybornie. Kwadrans to maksymalny czas, który zajmuje jej przygotowanie.

Sałatka świąteczna: Oto przepis

Zdjęcie Gotowanie jajek na twardo to klucz sukcesu do przygotowania sałatki / 123RF/PICSEL

Łatwa sałatka w wykonaniu mojego taty? Tutaj nie ma miejsca na marnotrawienie czasu, ale wcześniej potrzebne jest skompletowanie wszystkich składników. Oto one:

6 jajek,

puszka kukurydzy,

1 mały por,

200 g ogórków konserwowych,

majonez,

łyżeczka musztardy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Jajka gotujemy na twardo, obieramy i kroimy w kostkę lub rozdrabniam widelcem. Kukurydzę i ogórki odsączamy, aby jak najmniej było w nich wody. Następnie kroimy białą cześć pora: najpierw wzdłuż, a następnie w pół talarki. Ogórki kroimy w kostkę i wszystkie składniki przekładamy do miski. Dodajemy dwie łyżki majonezu, musztardę, sól i pieprz do smaku, szybko mieszamy i gotowe. Całość nie powinna zająć dłużej niż 15 minut. Oczywiście, najlepiej sałatce świątecznej przyda się odrobina czasu, aby smaki się dokładnie połączyły, ale czasami trudno wytrzymać, by od razu jej nie skosztować.



Jeśli brak nam żywego koloru w sałatce, to jej wierzch można udekorować posiekanym szczypiorkiem.

Boisz się pora? Niesłusznie!

Żywe kolory, łatwość i szybkość przygotowania to znaki charakterystyczne dla sałatki świątecznej. Jednak nie wszystkim jej składniki mogą przypadać do gustu, a w szczególności surowy por, który ma dość ostry smak. Warto wiedzieć, że za niego odpowiadają związki siarki, co sprawia, że warzywo ma wiele zdrowotnych właściwości. Ma działanie antybakteryjne i, podobnie jak czosnek, zaliczany jest do naturalnych antybiotyków. Co zrobić w przypadku, kiedy ktoś nie przepada za ostrym smakiem pora? Nie ma sensu z niego zrezygnować, ale przed włożeniem do sałatki wystarczy go zblanszować: w misce umieścić pokrojone warzywo, zalać wrzątkiem, pozostawić na dwie minuty, a następnie odcedzić i przelać lodowatą wodą. Taki por będzie nie tylko zdrowy, ale będzie miał łagodniejszy smak.

Sałatka w wersji light? Bez problemu

Zdjęcie Zamiast majonezu, sięgnij po jogurt naturalny albo grecki / 123RF/PICSEL

W Wielkanoc na stołach lądują różne rarytasy, które raczej do niskokalorycznych nie należą. Sama obecność jajek w sałatce nie jest problemem, ale już dodatek majonezu może być zamachem na szczupłą sylwetkę. Choć wydaje się, że jego dodatek jest niezbędny, to można go zdecydowanie zastąpić. Może być to śmietana, ale idealnie byłoby, aby całość była wymieszana z jogurtem naturalnym. W jego zastępstwie również sprawdzi się jogurt grecki, który ma gęstszą konsystencję.

