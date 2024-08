Codziennie myjesz włosy , ale już po zaledwie kilku godzinach są one przetłuszczone , co bez wątpienia negatywnie wpływa na ich wygląd i twoje poczucie pewności siebie? Z takim problemem zmaga się wiele osób, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, co leży u jego podstaw.

Wracając jednak do zasadniczego pytania - dlaczego włosy się przetłuszczają , należy zwrócić uwagę, że w dużej mierze dzieje się tak przez nadmiar produkcji sebum przez gruczoły łojowe na skórze głowy . Z kolei wspomniane sebub, to nic innego, jak naturalny olej, który spełnia funkcję ochronną skóry głowy i włosów przed promieniami UV, grzybami i bakteriami.

Co robić i czego nie robić, by włosy się nie przetłuszczały?

Co robić i czego nie robić, by włosy się nie przetłuszczały? 123RF/PICSEL

Nadmierna częstotliwość mycia włosów również może sprzyjać nasilaniu się dolegliwości przetłuszczania się włosów. Dzieje się tak z bardzo prostego powodu - jeśli często myjemy włosy, aktywujemy gruczoły łojowe , które wówczas zwiększają produkcję sebum , a to już najkrótsza droga do omawianego problemu.

Osoby, których włosy często ulegają przetłuszczeniu, często sięgają po szampony i odżywki przeznaczone właśnie do włosów tłustych. Niestety mogą one nadmiernie wysuszać skórę głowy, która zaczyna produkować sebum, a to z kolei - jak już wiemy - prowadzi do nasilania się problemu.