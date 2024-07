Lokówka to klasyczne narzędzie do stylizacji, które pozwala na szybkie i efektywne tworzenie fal na włosach. Jak uzyskać naturalne fale na włosach krótkich i długich przy użyciu lokówki?

Prostownica to wszechstronne narzędzie, które może być używane nie tylko do prostowania włosów, ale również do tworzenia fal. Oto, jak to zrobić na włosach krótkich i długich.