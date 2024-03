Spis treści: 01 Kluczowa informacja dla ogrodników. Kiedy kwitnie budleja?

02 Kiedy ciąć budleję Dawida? Zaznacz datę w kalendarzu

03 Jak przycinać budleje?

04 Przydatne porady

Kluczowa informacja dla ogrodników. Kiedy kwitnie budleja?

Zanim wybierzesz termin cięcia budlei, musisz poznać bliżej jej specyfikę. Rośnie szybko i cechuje się rozłożystym pokrojem, więc zabieg należy przeprowadzać co rok. Wszystko dla zachowania ładnego kształtu krzewu oraz utrzymania ładu w ogrodzie. Jest to czynność, która warunkuje również rozwój dorodnych kwiatostanów, które będą wabić motyle i pożyteczne pszczoły.

Budleja Dawida kwitnie od czerwca do października. W przypadku takich gatunków zalecane jest przeprowadzenie cięcia na wiosnę. Pod żadnym pozorem nie planuj tego na jesień — spowoduje to zmobilizowanie krzewu do wypuszczania młodych pędów, które nie przetrwają niskich temperatur, a to osłabi całą roślinę. Jedyne, co możesz zrobić przed zimą, to usunąć suche kwiatostany.

Zdjęcie Pierwsze kwiaty budlei pojawiają się w czerwcu, ale w pełnej krasie podziwiać je można od lipca / 123RF/PICSEL

Po długiej zimie z dużą przyjemnością udajemy się do ogrodów, aby przygotować nasze okazy na kolejny sezon. Mimo entuzjazmu z cięciem budlei nie należy się bardzo spieszyć. Temperatury na przednówku mogą jeszcze płatać figle i spadać poniżej zera. Wiosenne przycinanie budlei należy zaplanować na drugą połowę marca lub początek kwietnia, kiedy znika ryzyko występowania przymrozków.

Jak przycinać budleje?

W pierwszym kroku dobrze przyjrzyj się roślinie. Usuń resztki zeszłorocznych kwiatów, suche i przemarznięte pędy. To rozgrzewka przed bardziej radykalnym cięciem budlei Dawida, zwanej także omżynem. Nie obawiaj się jednak zdecydowanych kroków — krzew świetnie się regeneruje, a cały zabieg tylko wyjdzie mu na dobre.

Wszystkie pędy zetnij na wysokość nie niższą niż 20 centymetrów nad ziemią. Pamiętaj, by używać do tego zdezynfekowanych i ostrych nożyc ogrodniczych lub sekatora. Cięcia wykonuj lekko skośnie — dzięki temu zminimalizujesz gromadzenie się wilgoci w miejscach przycinania. To podstawowy krok w ochronie budlei przed chorobami grzybowymi.

Przydatne porady

Wyruszając do ogrodu z myślą o przycinaniu budlei, wybierz suchy i słoneczny dzień. Po wykonaniu zabiegu dostarcz roślinie niezbędne składniki odżywcze, by ułatwić jej regenerację. Wiosną krzewom nie może zabraknąć nawozu azotowego — po jego aplikacji budleję Dawida należy obficie podlać.

