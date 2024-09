Wiemy już, że topinambur może czarować swoim smakiem, ale w parze z tymi walorami idą jeszcze właściwości zdrowotne. Co można znaleźć w tych smacznych bulwach? Okazuje się, że to źródło kluczowych dla naszego zdrowia witamin . Należy wymienić te z grupy B, ale obecne są także A, E, C oraz K. Taki pakiet wpływa dobrze na wszystkie układy naszego organizmu, ale najbardziej przysłuży się układowi krążenia oraz nerwowemu. Do tego trzeba przypomnieć, że substancje te poprawiają kondycję skóry, chronią ją przed promieniowaniem UV, ale także redukują stany zapalne i pomagają się szybciej regenerować tkankom.

Wiemy już, jaki jest skład topinamburu, więc warto spojrzeć na to, jakie realne korzyści wynikają z jego regularnego spożywania. Okazuje się, że bulwa może obniżyć ciśnienie tętnicze krwi oraz je regulować, poprawiać profil lipidowy, redukować nadmiar złego cholesterolu, a do tego oczyszczać organizm z toksyn, co odciąża wątrobę. Ale to nie wszystko. Topinambur zawiera cenną inulinę, która pomaga redukować poziom insuliny w organizmie, co przyczynia się do tego, że mogą jeść go diabetycy. Dodatkowo obecność błonnika szybko przynosi uczucie sytości, co pomaga w utrzymywaniu odpowiedniej wagi.