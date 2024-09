Skąd pochodzi mangostan?

Mangostan pochodzi z dalekiej Azji, a konkretnie z terenów Tajlandii, Filipin, Malezji i Indonezji. To właśnie tam, w trakcie wojaży można natknąć się na niego, gdy wyłożony jest na lokalnych straganach. Jak rozpoznać mangostan? To okrągły owoc, który jest niewiele większy od naszych kasztanów, za to ma fioletową błyszcząca skórkę oraz charakterystyczną ulistnioną szypułkę. Wnętrze jest z kolei całkowicie białe, ale nie trzeba go rozkrawać, ponieważ ma podzielny miąższ na takiej samej zasadzie, jak wszystkim nam dobrze znana mandarynka. Niestety, czasami trudno znaleźć w Polsce świeży mangostan, ale może czasami pojawiać się w supermarketach albo sklepach ze zdrową żywnością. Warto go spróbować, ponieważ jest zdrowy, a na dodatek wybornie smakuje, ponieważ łączy sobie aromaty ananasa, pomarańczy, moreli i agrestu.

Najdziwniejsze owoce świata Interia.tv

Co można znaleźć w mangostanie?

Owoce mangostanu mają biały miąższ podzielony na cząstki

Dlaczego mangostan jest zdrowy? Oczywiście, wszystko przez bogaty skład, ale warto przyjrzeć się najpierw innym aspektom. Po pierwsze, to doskonałe źródło błonnika pokarmowego, który znany jest z tego, że rewelacyjnie działa na jelita. Pomaga się im oczyścić, poprawia ich funkcjonowanie, a także wspiera mikroflorę jelitową, co realnie przekłada się na lepszą odporność. Ale to nie wszystko: błonnik pomaga również ograniczyć wchłanianie tzw. złego cholesterolu, co jest na wagę złota. Mangostan może być śmiało spożywany w trakcie diety, ponieważ zapewnia uczucie sytości na długo, a na dodatek jest niskokaloryczny.

Mangostan to moc witamin i minerałów

Mangostan jest idealny w trakcie odchudzania, ponieważ ma mało kalorii

Jeśli te argumenty nas dostatecznie nie przekonują, to trzeba przyjrzeć się temu, jakie witaminy i minerały są w nim obecne. Zacząć należy od tego, że owoc jest źródłem witamin z grupy B, które wpływają korzystnie na cały organizm, ale najbardziej na układ krążenia oraz nerwowy. Do tego obecna jest w owocu witamina C, która najbardziej znana z tego, że rewelacyjnie wpływa na odporność, ale to nie wszystko. Ponieważ uszczelnia naczynia krwionośne, co przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi oraz uczestniczy w syntezie kolagenu, co pomaga na dłużej zachować zdrowy i młodszy wygląd.

Co jeszcze można znaleźć w mangostanie? Obecne są w nim także pierwiastki: potas, magnez, cynk, mangan i miedź. Co to oznacza? Że otaczają opieką nasze serce, mózg, wątrobę i wszystkie inne kluczowe narządy w organizmie.