Taka rola cukru w owocach przekłada się również na to, że jego wchłanianie do organizmu rozłożone jest w czasie, przez co nie odczuwamy gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi - tak jak ma to miejsce w przypadku słodkich produktów - i nie czujemy się zaraz po jedzeniu senni. Dodatkowo nigdy nie można zapominać o tym, że poza cukrem, owoce zawierają także mnóstwo witamin i minerałów, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i - co równie ważne - nie znajdziemy ich w przetworzonych produktach.