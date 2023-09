Spis treści: 01 Szerszeń jako agresor — popularny mit na temat owadów

02 Czy szerszeń umiera po użądleniu?

03 Czy użądlenie szerszenia jest groźne?

04 Kiedy pomogą domowe sposoby na użądlenie szerszenia?

05 Co na użądlenie szerszenia? Działaj od razu naturalnymi metodami

Szerszeń jako agresor — popularny mit na temat owadów

Długość ciała szerszenia wynosi zazwyczaj trzy centymetry. Zapewne najpierw go usłyszysz, dopiero potem zobaczysz. Głośne i niskie brzęczenie od razu stawia na nogi każdego — nie tylko osoby, które panicznie boją się wszelkich owadów. Okazuje się, że najlepszym, co można zrobić w pobliżu szerszeni, jest zachowanie spokoju. Z natury nie są agresywne i raczej starają się unikać ludzi. Co przyciąga szerszenie i może stać się powodem niechcianej konfrontacji?

Zdjęcie Szerszeń może użądlić w przypadku zagrożenia / Stanislaw PUSZCZYNSKI/East News / East News

Owady uwielbiają dojrzałe owoce, zwłaszcza gruszki, jabłka i winogrona. Z tego względu często pojawiają się w sadach i ogrodach, gdzie mogą znaleźć swój przysmak. Zachowaj ostrożność, zbierając owoce, które spadły na ziemię. Jeśli zaskoczysz ucztującego szerszenia, odpłaci się użądleniem. Unikaj również chodzenia boso po trawie.

Szerszenie przyciąga zapach — zwłaszcza żywicy drzew iglastych. Trafić na nie można w okolicy wierzb, brzóz, jesionów oraz bzów. Korony tych gatunków mogą stać się dla nich miejscem na uwicie gniazda. W jego obronie szerszenie są w stanie szybko podjąć atak.

Często bytują w okolicach zbiorników wodnych. Mogą być to ogrodowe oczka wodne, fontanny, ale też beczka do zbierania deszczówki.

Szerszenie są aktywne zarówno w dzień, jak i wieczorami. Zdarza się, że wlatują do domów zwabione światłem. By tego uniknąć, rozważ montaż moskitiery. Uważaj także podczas wieczornych posiedzeń w ogrodzie — lampiony i inne źródła światła są w stanie przyciągać szerszenie.

Czy szerszeń umiera po użądleniu?

Ta wiedza jest niezbędna dla bezpieczeństwa i uniknięcia ponownego ataku. Szerszeń nie zostawia żądła, więc po użądleniu jest gotowy do podjęcia kolejnej próby. Tym bardziej w sytuacji, gdy rozwścieczony. Machanie rękami i inne gwałtowne reakcje mogą to tylko spotęgować. Jeśli dojdzie do użądlenia, postaraj się jak najszybciej oddalić od miejsca zdarzenia — przynajmniej 50 metrów. Istnieje bowiem spore prawdopodobieństwo, że inne owady zostaną zaalarmowane i przybędą na pomoc swojemu towarzyszowi.

Reklama

Czy użądlenie szerszenia jest groźne?

Stanowi duże zagrożenie dla osób uczulonych na jak szerszenia. Reakcje alergiczne mogą przebiegać różnie i nie zawsze łączą się natychmiastowo z niebezpiecznym dla zdrowia i życia wstrząsem anafilaktycznym. Najłagodniejszy przebieg łączy się z zaczerwieniem, uczuciem swędzenia oraz opuchlizną. Może dochodzić także do zaburzeń oddychania, biegunki, wymiotów i kołatania serca. Uczulenie na jad szerszenia wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Zdjęcie Użądlenie kilku osobników szerszeni dla osób uczulonych może być śmiertelnie niebezpieczne / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Zmasowany atak pająków? Właśnie teraz szturmują nasze domy

Kiedy pomogą domowe sposoby na użądlenie szerszenia?

Jeśli nie jesteśmy alergikami, użądlenie szerszenia nie będzie stanowiło zagrożenia życia, choć nadal nie będzie przyjemnym doświadczeniem. Obrzęk, zaczerwienie i ból to typowe objawy. W dodatku nie znikną od razu — mogą utrzymywać się nawet przez kilka dni.

Do tego często pojawia się także uczucie rozbicia, podobne do symptomów związanych z przeziębieniem. Bóle głowy też można powiązać ze zbyt bliskim kontaktem z owadem. W takich sytuacjach pomocne okażą się domowe sposoby na użądlenie, które przyniosą ulgę i pomogą szybciej wrócić do formy.

To cię zainteresuje: Azjatyckie szerszenie szturmują Europę. Zaczęły zalewać kolejny kraj

Co na użądlenie szerszenia? Działaj od razu naturalnymi metodami

Po odejściu z miejsca incydentu postaraj się wejść w zacienione miejsce. Mocne promienie słońca mogą potęgować ból i pieczenie — tego wolisz unikać. Nie forsuj się, unikaj wysiłku fizycznego. Zdejmij również wszelkie ozdoby i biżuterię z okolic miejsca użądlenia. Jeśli ktoś z twoich znajomych został zaatakowany przez szerszenia, nie zostawiaj takiej osoby samej. Ważna jest obserwacja objawów — przy nagłym pogorszeniu się samopoczucia, konieczna będzie konsultacja lekarska.

Instagram Post Rozwiń

Co zrobić, gdy użądli szerszeń? Domowe sposoby pozwolą ci na natychmiastowe działanie, bez konieczności odwiedzania apteki.

Miejsce użądlenia umyj wodą z mydłem.

Wykonaj zimny okład z lodu, tkaniny zwilżonej zimną wodą albo metalowego przedmiotu.

Dla złagodzenia bólu i pieczenia skorzystaj z tradycyjnych patentów rodem z babcinej apteczki. Okład na użądlenie wykonasz z grubego plastra cebuli lub pietruszki korzeniowej. Użyć możesz także rabarbaru. Kompres ze zsiadłego mleka też przyniesie ulgę.

Miejsce użądlenia dobrze jest także przetrzeć środkiem dezynfekującym — taki preparat powinien znajdować się w każdym domu lub w podręcznym plecaku, kiedy ruszamy w plener. Po kontakcie z szerszeniem warto przyjąć też leki przeciwzapalne, np. aspirynę.

Źródło: pacjent.gov.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. U 1-3 proc. uczulonych wstrząs anafilaktyczny kończy się zgonem. Każdy alergik powinien nosić przy sobie strzykawkę z adrenaliną Newseria Lifestyle

Polecamy:

Każdy się ich boi. Czy szerszenie są pożyteczne?

Gniazdo os albo szerszeni pod dachem domu. Co robić?