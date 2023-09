Spis treści: 01 Z czym wiąże się użądlenie osy? Objawy

02 Użądlenie osy — co robić?

03 Babcine okłady przyniosą ulgę

04 Kiedy domowe sposoby nie zadziałają?

Z czym wiąże się użądlenie osy? Objawy

Spędzasz czas na świeżym powietrzu, ale twój spokój zostaje przerwany przez niespodziewany i silny ból? Prawdopodobnie w pobliżu nadal da się zaobserwować latającą nerwowo osę. W pierwszej kolejności oddal się z tego miejsca przynajmniej 50 metrów, aby nie sprowokować owada do kolejnego ataku. Nie wykonuj przy tym gwałtownych ruchów, które byłyby dla niego prowokacyjne. Teraz możesz skupić się na objawach użądlenia.

W bolącym miejscu nie zauważysz żądła — osy go nie zostawiają, dlatego mogą być gotowe do kolejnej szarży. Pojawiają się za to ból, zaczerwienienie i opuchlizna. Niejednokrotnie dochodzi też uczucie mrowienia i świąd.

Zdjęcie Unikaj jedzenia słodyczy i owoców w plenerze. Cukier przyciąga osy na potęgę / 123RF/PICSEL

Użądlenie osy — co robić?

Wiesz już, by oddalić się z miejsca incydentu. Najlepiej jest znaleźć zacienione miejsce. Co dalej? Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc po użądleniu osy? Obolałe i zaczerwienione miejsce przemyj wodą z mydłem. Dobrym pomysłem będzie delikatne przetarcie obolałego miejsca środkiem dezynfekującym. Pomocne będą leki przeciwzapalne — wystarczy dostępna bez recepty aspiryna. Pamiętaj również o tym, by zdjąć biżuterię znajdującą się w okolicach użądlenia.

Zdjęcie Opuchlizna to jeden z typowych objawów użądlenia / 123RF/PICSEL

Babcine okłady przyniosą ulgę

Kiedy doskwiera ból, liczy się czas. Dla uśmierzenia dyskomfortu i dokuczliwych dolegliwości wykorzystaj domowe sposoby na użądlenie osy. Proste w przygotowaniu okłady przyniosą ukojenie i pozwolą szybciej pozbyć się przykrych objawów.

Okład z octu na użądlenie: To jeden z najbardziej uniwersalnych produktów, jaki możemy mieć w swoich zapasach. By wykorzystać go w celach leczniczych, wymieszaj łyżkę octu w szklance wody. Tak przygotowanym roztworem nasącz gazę i przykładaj w miejscu użądlenia.

Okład z cytryny: Sok z cytrusa też kapitalnie sprawdza się w łagodzeniu bolesnych objawów. Sprawa z wykonaniem okładu jest wyjątkowo prosta. Wystarczy, że ukroisz gruby plaster cytryny i przyłożysz go w miejscu użądlenia na kilkanaście minut. Tę domową kurację powtarzaj do czasu ustąpienia uczucia pieczenia i swędzenia.

Kiedy domowe sposoby nie zadziałają?

Bardzo ryzykowne jest użądlenie osy w przypadku osób uczulonych na ich jad. Reakcja alergiczna może przebiegać różnie i doprowadzać do problemów z oddychaniem, skurczy mięśni, bólu brzucha, a nawet wstrząsu anafilaktycznego. W tym przypadku pod żadnym pozorem nie można bazować na tradycyjnych metodach radzenia sobie z użądleniem. Osoby świadome swojego uczulenia muszą mieć przy sobie specjalną ampułkostrzykawkę z adrenaliną, którą należy niezwłocznie wstrzyknąć — najczęściej w udo. Kolejnym krokiem jest wezwanie służb medycznych lub udanie się do szpitala.

Ważne: Interwencja lekarska będzie potrzebna również w przypadku osób, które nie są uczulone, jeśli użądlenie osy miało miejsce w okolicach ust i gardła. Obrzęk może utrudniać oddychanie. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi podczas posiłku na świeżym powietrzu.

