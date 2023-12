Spis treści: 01 Czyszczenie kranu

Czyszczenie kranu

Pachnąca nowością armatura przywieziona prosto ze sklepu idealnie prezentuje się nawet w najmniejszej łazience. Codzienne użytkowanie, wilgoć w pomieszczeniu i twarda woda z sieci wodociągowej sprawiają, że z czasem nawet najpiękniejsza wanna, umywalka czy kran zaczynają wyglądać znacznie gorzej. Czysty i błyszczący kran to cel niejednej pani domu.

Na armaturze chromowanej bardzo szybko dostrzeżmy zacieki oraz osad z kamienia, które mogą doprowadzić do zarysowania gładkiej powierzchni. Jak utrzymać schludny kran przez długie lata? Warto pamiętać o czyszczeniu kranu 2-3 razy w tygodniu. W ten sposób zachowamy nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim zadbamy o prawidłowe funkcjonowanie. Specjaliści doradzają także, by wprowadzić do cotygodniowego sprzątania prosty patent, wymagający od nas dostępu do jednego produktu.

Polerowanie oliwką

Na miękką szmatkę, najlepiej z bawełny lub mikrofibry, wylewamy kilka kropel oliwki dla dzieci, a następnie przecieramy nią cały kran. Kosmetyk ten kupimy już za kilka złotych w aptece lub drogerii, a zachwyci efektem jak specjalistyczny produkt za niemałe pieniądze.

Oliwka nie tylko ekspresowo rozprawi się z zaciekami i śladami palców, ale dodatkowo zadba o tak pożądany blask kranu. Dzieje się tak, gdyż tworzy na jego powierzchni warstwę ochronną, która uniemożliwi osadzanie się wody. Jeśli nie mamy pod ręką oliwki dla dzieci, możemy z powodzeniem zastąpić ją oliwą lub innym olejem roślinnym.

Kwadrans na odkamienianie kranu

Główną przyczyną odkładania się nieestetycznego kamienia na kranach, w toalecie, pod prysznicem lub w umywalce jest twarda woda. Jeśli nie pilnujemy regularnego sprzątania, z czasem zaczyna być coraz bardziej wyraźny. Taki osad nie tylko wygląda brzydko, ale dodatkowo powoli niszczy wyposażenie kuchni oraz łazienki oraz doprowadza do zatykania się sitek i odpływów. Czy trzeba inwestować w drogie środki chemiczne, by pozbyć się problemu?

Najbardziej znanym oraz sprawdzonym przez kilka pokoleń patentem na gromadzący się kamień jest zwykły ocet. To prawdziwy postrach warstwy osadu nagromadzonej m.in. na kranie. Wystarczy, że dokładnie polejemy nim zakamienione elementy i odczekamy ok. 15 minut. Po upływie wyznaczonego czasu dokładnie opłukujemy kran ciepłą wodą i wycieramy ręcznikiem papierowym lub szmatką do sucha. Na wyjątkowo uparty kamień możemy zastosować okłady z wcześniej podgrzanego octu. Wystarczy namoczyć nim waciki kosmetyczne i przyłożyć do kamienia.

