Jaśmin , znany głównie ze swojego niepowtarzalnego zapachu, to pnącze z rodziny oliwkowatych, które obejmuje około 200 gatunków. Pochodzi z Azji i w Polsce jest uprawiany głównie jako roślina doniczkowa. Najpopularniejszą odmianą jest jaśmin lekarski (Jasminum officinale), którego kwiaty i liście są cenione za swoje właściwości aromatyzujące. Jaśmin wykorzystywany jest do produkcji herbat, napojów, deserów, a także kosmetyków. Kwiaty jaśminu zawierają cenne związki, takie jak alfa terpineol, benzaldehyd, eugenol, farnezol i kwas salicylowy. Dzięki temu jaśmin ma szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej — wspomaga pracę wątroby, łagodzi bóle brzucha, działa rozkurczowo, wspiera serce, a także układ krwionośny. Co więcej, jego właściwości przeciwnowotworowe pomagają zwalczać wolne rodniki, które przyspieszają procesy starzenia się organizmu. Jaśmin ma również działanie relaksacyjne, uspokajające i jest uważany za naturalny afrodyzjak.

Jaśminowiec, choć często mylony z jaśminem ze względu na podobieństwo nazw i zapachu, to zupełnie inna roślina. Jest to krzew z rodziny hortensjowatych, który obejmuje 45 gatunków. W Polsce najpopularniejszy jest jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius L.), który dorasta do około 3 metrów wysokości. Jego białe kwiaty o intensywnym zapachu są ozdobą wielu ogrodów i parków, natomiast jego zapach najbardziej intensywnie odczuwalny jest wieczorem i przywodzi na myśl ciepłe, letnie dni.



Kwiaty i liście jaśminowca zawierają flawonoidy, olejki eteryczne, fenolokwasy oraz saponiny, które nadają im właściwości uspokajające, przeciwzapalne, antyseptyczne i antyoksydacyjne. Jaśminowiec działa relaksująco, obniża ciśnienie krwi, reguluje poziom cholesterolu i wspomaga walkę ze stresem. Zawarte w nim antyoksydanty neutralizują działanie wolnych rodników, odpowiedzialnych za nasilanie stresu oksydacyjnego, prowadzącego do szybszego starzenia się skóry.



Co istotne jest on łatwo dostępny w Polsce, a jego kwiaty możemy zbierać samodzielnie. Po ich ususzeniu warto wykorzystać je do przygotowania naparu lub smacznej nalewki.