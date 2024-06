Jakie koktajle pić, aby schudnąć?

Wybierając koktajle na odchudzanie, warto skupić się na tych, które są bogate w błonnik, witaminy i minerały, ale jednocześnie niskokaloryczne. Podpowiadamy, z jakich składników i jak zrobić koktajl warzywny na odchudzanie - będzie nie tylko pomocny przy redukcji wagi, ale też naprawdę smaczny.

Koktajl zielony detoks

Zielone warzywa, takie jak szpinak, jarmuż czy pietruszka, są doskonałym składnikiem do koktajli odchudzających. Są bogate w błonnik, witaminy A, C, K oraz minerały, takie jak żelazo i magnez. Pomagają chudnąć, a zarazem dostarczają potrzebnych organizmowi składników odżywczych. To ważne, bo przecież przy odchudzaniu nie tylko zmieniasz dietę, ale też podejmujesz większy wysiłek fizyczny.

Składniki:

2 szklanki szpinaku,

1 ogórek,

1 zielone jabłko,

sok z 1 cytryny,

1 szklanka wody.

Przygotowanie: Wszystkie składniki umieść w blenderze i miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Pij na śniadanie lub jako przekąskę.

Świeży sok - smaczny i zdrowy 123RF/PICSEL

Koktajl marchewkowo-imbirowy

Marchewka i imbir to idealne połączenie na odchudzanie. Marchewka dostarcza błonnika i beta-karotenu, a imbir działa przeciwzapalnie i przyspiesza metabolizm. Ten koktajl dobrze zaspokoi twój apetyt, chociaż nie dostarczy organizmowi zbyt dużego ładunku kalorycznego. Da ci siłę do ćwiczeń i koncentracji, bo po wypiciu go nie będziesz już czuć głodu.

Składniki:

3 średnie marchewki,

1 mały kawałek imbiru (ok. 1 cm),

1 pomarańcza,

1/2 szklanki wody.

Przygotowanie: Marchewki obierz i pokrój na kawałki, imbir również obierz. Wszystko razem zblenduj do uzyskania jednolitej konsystencji. Pij na drugie śniadanie lub jako przystawkę przed obiadem.

Koktajl buraczano-jabłkowy

Burak jest znany ze swoich właściwości detoksykujących (oczyszcza organizm z toksyn) i wspomagających krążenie. W połączeniu z jabłkiem, które dodaje naturalnej słodyczy, tworzy pyszny i zdrowy napój bogaty w przeciwutleniacze. A to znaczy, że dba nie tylko o twoją sylwetkę, ale też o dobre samopoczucie i piękny wygląd.

Składniki:

1 średni burak,

2 jabłka,

sok z 1 cytryny,

1 szklanka wody.

Przygotowanie: Buraka obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Jabłka również pokrój i usuń gniazda nasienne. Wszystkie składniki zmiksuj w blenderze. Pij po treningu lub potraktuj jako podwieczorek.

Jak zrobić koktajl warzywny na odchudzanie?

Przygotowanie warzywnego koktajlu na odchudzanie jest proste i szybkie - jak zdążyłaś zauważyć w powyższych przepisach. Wystarczy kilka podstawowych składników i blender.

Główna zasada jest taka, że wybierasz bazę, a potem dodajesz do niej owoce i/lub warzywa. Na koniec możesz wzbogacić smak ziołami lub przyprawami 123RF/PICSEL

Krok 1: Wybierz bazę

Baza koktajlu to podstawa, która nadaje mu odpowiednią konsystencję i posmak. Może to być woda, mleko roślinne (np. migdałowe, sojowe), sok z cytrusów lub zielona herbata.

Krok 2: Dodaj warzywa

Warzywa to najważniejszy składnik koktajlu odchudzającego. Wybieraj te niskokaloryczne, bogate w błonnik i witaminy. Dobrym wyborem są szpinak, jarmuż, ogórek, seler naciowy, marchewka, burak, pomidor czy papryka.

Krok 3: Dodaj owoce

Owoce dodają naturalnej słodyczy i wzbogacają smak koktajlu. Sięgaj po te lekkostrawne, jak jabłka, gruszki, cytrusy (pomarańcze, cytryny, grejpfruty), jagody, truskawki czy kiwi.

Krok 4: Wzbogać smak

Dodaj zioła i przyprawy, które nie tylko poprawią smak, ale również przyspieszą metabolizm. Możesz użyć imbiru, mięty, pietruszki, kolendry, kurkumy czy cynamonu.

Krok 5: Zblenduj

Wszystkie składniki umieść w blenderze i miksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie potrzeby dodaj więcej płynu, aby uzyskać ulubioną gęstość.

Z czego zrobić koktajl odchudzający?

Koktajle odchudzające powinny być przygotowywane z niskokalorycznych, bogatych w błonnik i składniki odżywcze warzyw i owoców. Nasze przepisy to inspiracja - ostatecznie eksperymentuj z różnymi połączeniami, smakami, konsystencjami i... kolorami! Oto krótka ściąga o tym, które składniki są najlepsze ze względu na swoje właściwości.

Warzywa

szpinak - niskokaloryczny, bogaty w żelazo, witaminy A, C i K,

jarmuż - bogaty w błonnik, witaminy A, C, K oraz przeciwutleniacze,

ogórek - niskokaloryczny, zawiera dużo wody, co pomaga w nawadnianiu organizmu,

seler naciowy - bogaty w błonnik i niskokaloryczny,

marchewka - źródło błonnika i beta-karotenu,

burak - obfitujący w żelazo, potas i przeciwutleniacze.

Owoce

jabłko - bogate w błonnik, witaminy A i C,

cytryna - zawiera witaminę C, przyspiesza metabolizm,

pomarańcza - źródło witaminy C i błonnika,

grejpfrut - zawiera naringeninę, która pomaga w spalaniu tłuszczu,

jagody - niskokaloryczne, bogate w antyoksydanty,

kiwi - bogate w witaminę C i błonnik.

Zioła i przyprawy

imbir - przyspiesza metabolizm, działa przeciwzapalnie,

mięta - poprawia trawienie, dodaje orzeźwiającego smaku,

pietruszka - bogata w witaminy C i K,

kurkuma - działa przeciwzapalnie, przyspiesza metabolizm,

cynamon - reguluje poziom cukru we krwi, przyspiesza spalanie tłuszczu.

Jaki koktajl na spalanie tłuszczu z brzucha?

Masz konkretne oczekiwania co do sposobu działania koktajlu? Jeśli np. chcesz spalić tłuszcz z brzucha to do ćwiczeń fizycznych dodaj jeszcze koktajle. Tu dobrym pomysłem okaże się zielony napój z awokado - ma ono zdrowe tłuszcze, daje uczucie sytości po wypiciu, a jednocześnie pomaga zredukować "oponkę".

Przeczytaj także:

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria

Polecamy