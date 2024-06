Cukier szkodzi i uzależnia. Jak ograniczyć jego spożycie?

Często sięgamy po słodycze, aby poprawić sobie nastrój lub nagrodzić się za osiągnięcia. Coś, co zaczyna się jako sporadyczna przyjemność, może z czasem przekształcić się w codzienny nawyk, prowadzący do uzależnienia od cukru. Niestety jego nadmiar w diecie może powodować poważne szkody dla naszego zdrowia.



Z biegiem czasu organizm zaczyna wymagać regularnego dostarczania cukru, a mózg wysyła sygnały domagające się kolejnej słodkiej przekąski. Konsekwencją tego jest nie tylko przybieranie na wadze, ale także rozwój innych chorób związanych z otyłością, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca czy nadciśnienie.



To jednak nie wszystko - cukier wywołuje stany zapalne w organizmie, negatywnie wpływa na zdrowie jelit, prowadzi do insulinooporności oraz niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

Jeśli jednak nasz apetyt na słodkie przekąski jest tak intensywny, że trudno go powstrzymać, warto włączyć do diety zioła, które skutecznie go ograniczą.

Morwa biała na odchudzanie. Zmniejszy apetyt na słodycze

Morwa biała znana jest przede wszystkim ze swojego działania obniżającego stężenie glukozy we krwi. Roślina ta zapobiega aktywności insuliny i pomaga hamować procesy zwiększania objętości komórek tłuszczowych. Regularne spożywanie tego zioła reguluje glikemię, a także zapobiega nadmiernemu przybieraniu na wadze.



Morwa biała skutecznie zmniejsza apetyt na słodycze, ale także redukuje wchłanianie węglowodanów. Z tego powodu jest nieoceniona w diecie odchudzającej.



Liście morwy zawierają flawonoidy, które mają właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Można z nich przygotować napar i herbatkę, którą warto pić regularnie, nawet jeśli nie walczymy z chęcią na słodycze.

Morwa biała to popularna roślina lecznicza, której liście mają działanie hipoglikemiczne, czyli obniżające poziom cukru we krwi 123RF/PICSEL

Mniszek lekarski niezastąpiony na układ pokarmowy. Koniec z podjadaniem słodyczy

Mniszek lekarski od dawna wykorzystywany jest w medycynie ludowej, ponieważ wykazuje wyjątkowe działanie lecznicze: stymuluje odporność organizmu, pomaga w wyleczeniu dolegliwości skórnych oraz sprzyja zrzuceniu zbędnych kilogramów. W celach leczniczych wykorzystuje się napary oraz syropy, które można włączyć do codziennej diety.



Mniszek lekarski bardzo korzystnie działa na układ pokarmowy. Stymuluje on do produkcji soków i kwasów żołądkowych, tym samym pobudzając żołądek i jelita do sprawniejszego trawienia. Nie jest również obojętny dla wątroby - pobudza ją do większego wydzielania żółci, a tym samym sprawniejszego trawienia tłuszczów.



Zawarta w mniszku lekarskim inulina jest prebiotykiem: sprzyja rozwojowi prawidłowej mikroflory jelitowej, pomaga usunąć toksyny, zapobiega zaparciom i biegunkom, a także sprzyja redukcję tkanki tłuszczowej w organizmie. Dzięki temu regularne picie naparu z mniszka lekarskiego zmniejsza łaknienie oraz ogranicza ochotę na słodycze.

Mniszek przez wielu uważany jest za chwast, jednak jego regularne spożywanie w postaci syropu lub naparu przynosi liczne korzyści dla zdrowia 123RF/PICSEL

Mięta ogranicza apetyt. Pij ją codziennie

Mięta jest znana przede wszystkim z łagodzenia dolegliwości żołądkowych. Zawarty w niej mentol poprawia trawienie i rozluźnia mięśnie przewodu żołądkowo-jelitowego, a to zbawiennie działa na wzdęcia.



Nie każdy jednak wie, że popijanie naparu z liści mięty zmniejsza apetyt na słodycze. Z tego powodu herbatka miętowa polecana jest podczas różnych kuracji odchudzających. Poza tym mięta wykazuje działanie przeciwzapalne i uspokajające, dlatego warto włączyć ją do codziennej diety.



