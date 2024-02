Dlaczego warto jeść ziemniaki?

Ziemniaki są wspaniałym, zdrowym urozmaiceniem codziennej diety. To łatwo dostępne, proste w uprawie oraz bogate w wartości odżywcze warzywa. Znajduje się w nich wiele cennych substancji i minerałów, jak też witamin: A, B1, B2, B6, D, E, K, H, PP.

Zawierają także dużą ilość witaminy C. Młode warzywa mają jej około 16 mg, czyli 1/4 dawki wymaganej w trakcie dnia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poza tym są bogatym źródłem minerałów takich jak;

żelazo

magnez

mangan

jod

potas

wapń

fluor

siarka

Które ziemniaki są najlepsze?

Wśród ziemniaków istnieje wiele odmian, różniących się między sobą kolorem skórki, wnętrza, a także zawartością suchej masy i skrobi. To na postawie tych parametrów rozróżnia się odmiany polecane do:

gotowania : bryza, cekin, jutrzenka, jurata, gracja, tajfun, mazur, finezja

pieczenia: denar, vineta, lord, impala, agata, zenia, impresja

smażenia: arielle, gala, ingrid, irga, irys, syrena, bellarosa, fresco, jelly

Oprócz tych klasyfikacji, podczas wyboru ziemniaków warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

bulwy powinny mieć podobną wielkość, kolor i fakturę skórki - gładka jest oznaką wysokiej jakości, z kolei im bardziej chropowata powierzchnia, czy zróżnicowany kształt to bardzo możliwe, że ziemniaki były mocno nawożone

ziemniaki nie powinny być uszkodzone lub nadgniłe

lepiej wybierać jasne bulwy - ciemna łupina może być oznaką przenawożenia

unikaj ziemniaków z widocznym zazielenieniem . Kolor ten świadczy o zbyt długiej ekspozycji na światło i sporej zawartości solaniny, będącej niekiedy przyczyną zatruć pokarmowych

odrzucaj ziemniaki kiełkujące - w nich najbardziej kumulują się rakotwórcze toksyny

W jakie formie ziemniaki są najzdrowsze?

Najzdrowsze ziemniaki to te gotowane lub pieczone w łupinie 123RF/PICSEL

Ustalono, że najzdrowsze ziemniaki to te gotowane lub pieczone w łupinach - wówczas zachowują najwięcej cennych składników. Przed poddaniem ich obróbce termicznej należy dokładnie wyszorować bulwy.

Warto przy tym pamiętać, że gotowane ziemniaki nie są dla wszystkich. Nie zaleca się ich osobom z alergiami pokarmowymi na białka roślinne, osoby cierpiącym na insulinoopornością oraz cukrzycę typu 2.

Jakich produktów nie łączyć z ziemniakami?

Pomimo wszystkich zalet i korzyści, jakie przynosi jedzenie ziemniaków, specjaliście ds. żywienia odradzają łączenia ich z pewnymi produktami.

Ziemniaki należą do dietetycznych warzyw, które jednocześnie dostarczają wielu cennych składników odżywczych do organizmu. Ważne jest jednak to, ile ich jemy, w jakiej formie oraz z czym podajemy.

Mało kto wie, ale ziemniaki są najbogatszym źródłem skrobi, która wchodzi w reakcję z białkiem zwierzęcym. W efekcie dochodzi do przyspieszonego procesu fermentowania w żołądku, a to z kolei prowadzi do występowania wzdęć, uczucia ciężkości i problemów trawiennych. Takie zestawienie przyczynia się do tego, że ciężko nam przetrawić posiłek, więc jednocześnie szybciej przybieramy na masie.

Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie podawania kartofli z tłustymi mięsami czy sosami. Ponadto z uwagi na to, że ziemniaki nasiąknięte tłuszczem stają się kaloryczną, ciężkostrawną bombą, odradza się zbyt częstego spożywania ich w formie smażonej - mowa np. o frytkach czy plackach ziemniaczanych.

Czy miękkie ziemniaki są jeszcze dobre?

Internauci często pytają o to, z czym nie łączyć ziemniaków, ale też kiedy można je jeść. Najczęściej zastanawiają się, czy surowe i już miękkie ziemniaki są jeszcze dobre. Okazuje się, że skóra ziemniaków starzeje się podobnie do ludzkiej skóry, choć proces przebiega znacznie szybciej. Z czasem traci ona na jędrności i zaczyna się marszczyć, a wnętrze robi się coraz miększe. Jeżeli są mocno zwiotczałe i papkowate w środku to znak, że nadają się jedynie do wyrzucenia.

Jeśli pojawiły się na nich kiełki, ale skórka jest jeszcze dość jędrna w dotyku, to można je spożywać jedynie po usunięciu wykwitów. Ważne też, aby bulwy przechowywać w odpowiednich warunkach. Ziemniaki dłużej pozostaną świeże, jeżeli będziemy je trzymać w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym.



