Nadmierna potliwość: Z czego wynika i jak sobie z nią radzić?

Na co dzień wszyscy chcemy ładnie pachnieć i czuć się świeżo. Nie chcemy natomiast, by po naszej twarzy spływały krople potu, dłonie były wilgotne, a na koszulce w okolicach pach pojawiały się nieestetyczne plamy. Nie zawsze jednak to się udaje. Choć pocenie się to naturalna reakcja naszego organizmu na wysokie temperatury, sytuacje stresowe czy wysiłek fizyczny, zdarza się też tak, że pocimy się nie tylko nadmiernie, ale również bez przyczyny.



Wprawia nas to w zawstydzenie, irytuje i powoduje dyskomfort. Słowem, nadmierna potliwość może mocno uprzykrzyć życie oraz niekorzystnie odbić się na naszych kontaktach towarzyskich i zawodowych. Jakie są przyczyny nadmiernej potliwości i najlepsze sposoby, by jej zaradzić?



Nadmierna potliwość: przyczyny

Pot jest wydzieliną gruczołów potowych, znajdujących się na całym ciele. Nie tylko pozwala zachować prawidłową temperaturę organizmu, ale również nawilża on skórę. Najczęstszym zaburzeniem funkcjonowania gruczołów potowych jest hiperhydroza, czyli - mówiąc potocznie - nadmierna potliwość. Może wiązać się z uwarunkowaniami genetycznymi (nadpotliwość pierwotna) i nie mieć wyraźnej przyczyny. Wówczas dotyka najczęściej skóry dłoni, stóp i głowy oraz okolic pach.



Zdjęcie Nadmierne pocenie może dotyczyć właściwie każdego fragmentu skóry na ciele / 123RF/PICSEL

Jednak hiperhydroza może być również następstwem choroby (mówimy wówczas o hiperhydrozie wtórnej). Zaburzenia te mogą być powodowane chorobami układu nerwowego, cukrzycą, hipoglikemią, nadczynnością tarczycy, ale także nowotworami.

Nadmierna potliwość często towarzyszy infekcjom wirusowym i bakteryjnym - tutaj charakterystycznym objawem będzie gorączka. Nadpotliwość, połączona z silnymi dusznościami i bólem w klatce piersiowej, może natomiast świadczyć o zawale mięśnia sercowego. Jeśli zaobserwujemy u siebie któryś z wymienionych wyżej objawów, powinniśmy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Ze zbyt obfitym poceniem się często zmagają się osoby otyłe. Nadmiar tkanki tłuszczowej utrudnia wówczas wydalanie ciepła z organizmu.

Nadmierna potliwość: leczenie

Jeśli nadpotliwość ma charakter wtórny, należy zdiagnozować i wyeliminować jej przyczynę. Gdy natomiast mamy do czynienia z hiperhydrozą pierwotną - istnieje wiele różnych sposobów na zahamowanie procesu nadmiernego pocenia się. Najpopularniejszym z nich jest stosowanie antyperspirantów i blokerów potu. Unikać warto doprawionych ostrymi przyprawami posiłków oraz pić napary z szałwii, pokrzyw czy skrzypu polnego. Podstawą w walce z nadmierną potliwością pozostaje jednak dbanie o higienę osobistą oraz wybieranie ubrań wykonanych z naturalnych i przewiewnych materiałów. Ubrania powinniśmy zmieniać często, w tym przede wszystkim bieliznę i skarpety.

Dopiero gdy domowe sposoby okażą się nieskuteczne, pozostają bardziej inwazyjne metody, czyli zabiegi w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym. Wśród najczęściej stosowanych wymienia się zabieg z wykorzystaniem botoksu, wstrzykiwanego w najbardziej potliwe rejony ciała. Jest to jednak rozwiązanie skutecznie przez kilka miesięcy.



Zdjęcie Zwykłe dezodoranty mogą jedynie maskować wstydliwy problem. Warto sięgnąć po skuteczniejsze rozwiązania / 123RF/PICSEL

Innymi metodami są zabiegi laserowe, które trwale uszkadzają gruczoły potowe oraz odnerwienie przez chirurga okolic, gdzie dochodzi do najobfitszego pocenia. Osoby, mające problemy z przesadnym poceniem się mogą również zdecydować się na terapię jonową, polegającą na przepuszczeniu słabych fal elektrycznych poprzez wodę do skóry i w ten sposób blokowanie gruczołów potowych.

Nadmierna potliwość to najczęściej problem, z którym można sobie skutecznie poradzić domowymi sposobami. Regularne prysznice, odpowiedni dobór odzieży oraz częste zmiany bielizny powinny wystarczyć. Gdy dbamy o higienę, po prostu lepiej się też czujemy, mamy dobre samopoczucie i więcej energii. Jeśli jednak najprostsze metody nie będą dawać oczekiwanych rezultatów - należy wówczas skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to świadczyć o poważnej chorobie.



