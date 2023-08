Nie każdy lubi intensywny smak kawy, dlatego wielu z nas dodaje do tego napoju najróżniejsze dodatki. Najczęściej jest to mleko lub cukier, jednak w kawiarniach czy restauracjach często możemy spotkać się z nieco mniej typowymi propozycjami. Których lepiej unikać?

Słodzony napój kawowy. Ma niewiele wspólnego z kawą

Napój kawowy często mylnie nazywamy kawą. Pamiętamy jednak, że jest on jedynie przygotowywany na bazie kawy, jednak jego skład to zazwyczaj duża ilość cukru lub syropu, mleka, śmietanki, zagęszczaczy i innych sztucznych składników, które są szkodliwe dla naszego zdrowia.

Napoje kawowe możemy kupić niemal wszędzie. Dostaniemy je w sklepach, a także w kawiarniach i restauracjach. Często kuszą nas nietypowym smakiem jak np. karmelowe cappuccino lub czekoladowa latte. Niestety słodki smak to jedyne co mają do zaoferowania. Te sztuczne napoje są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia.

Zdjęcie Pijąc kawę, unikajmy sztucznych i mocno słodzonych napojów kawowych / 123RF/PICSEL

Kawa z alkoholem. Najgorsze połączenie dla naszej wątroby

Alkohol to prawdopodobnie najgorszy dodatek, który możemy wlać do kawy. To połączenie stanowi znaczne obciążenie dla naszej wątroby, a także trzustki.

Picie kawy z alkoholem może być niebezpieczne. Jest ona naturalnym stymulantem, który maskując jego właściwości, opóźnia reakcję organizmu na szkodliwe działanie alkoholu. Prowadzi to do niebezpieczeństwa związanego ze spożyciem nadmiernej jego ilości, co w rezultacie może doprowadzić do zatrucia alkoholowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Kawa parzona po turecku może być szkodliwa Polsat Cafe

Deser kawowy. Lepiej postaw na kawę mrożoną

Deser kawowy z kawą zwykle ma niewiele wspólnego. Zazwyczaj składa się z lodów o smaku kawy, bitej śmietany, czekolady czy innych słodkich dodatków. Jeśli lubimy smak kawy, a w upalny dzień nie mamy ochoty na spożywanie gorącego napoju, dużo lepszym rozwiązaniem niż zjedzenie deseru kawowego będzie dodanie kostek lodu i zimnego mleka do świeżo zaparzonej kawy. Tak przygotowana mrożona kawa to naturalny deser, który w porównaniu do tych lodowych, nie jest bombą kaloryczną wypełnioną sztucznymi aromatami i syropami.

Zdjęcie Deser kawowy to bomba kaloryczna / 123RF/PICSEL

