Zabielanie zupy polega na dodaniu do niej odpowiedniego tłuszczu, np. w postaci śmietany , co wpływa m.in. na poprawę smaku zupy. Zabielanie zupy pozwala również na zwiększenie kaloryczności takiego posiłku, dzięki czemu zupa staje się bardziej sycąca .

Nieudany proces zabielania zupy polega na zwarzeniu się dodawanej śmietany. Wówczas na powierzchni zupy pojawiają się małe grudki. I choć nie psują one smaku zupy, to jednak wyglądają nieestetycznie. Jak tego uniknąć? Śmietany nie powinniśmy wlewać bezpośrednio do garnka z gotowaną, gorącą zupą. Zamiast tego do miseczki wlewamy kilka łyżek gorącej zupy i powoli dodajemy do niej śmietanę, nie zapominając o ciągłym mieszaniu. Następnie całość powoli przelewamy do garnka z zupą, cały czas mieszając zawartość garnka.