Jakie są odmiany wrzosów? Najlepsze propozycje do ogrodu

Ogrodnicy chcący zadbać o prezencję swoich ogródków, powinni rozważyć posadzenie wrzosów, które zapewnią niepowtarzalny wygląd przydomowej przestrzeni. Wrzos zwyczajny, zwany również wrzosem pospolitym, to gatunek rośliny wieloletniej należącej do rodziny wrzosowatych. W większości przypadków dorasta do około 0,6 m wysokości, choć czasem zdarza się, że wysokość sięga 1,2 m lub więcej.