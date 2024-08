Jak wygląda dzielżan jesienny?

Dumnie wyprostowane łodygi, ciemnozielone i lancetowate liście oraz bujne kwiaty. To cechy charakterystyczne dzielżanu jesiennego (Helenium autumnale), rośliny, która w ogrodzie osiąga wysokość od 60 do nawet 150 cm. Naturalnie porasta tereny Ameryki Północnej, a konkretnie wilgotne łąki czy brzegi rzek. Należy do rodziny astrowatych i doskonale sprawdza się na rabatach, a także jako tło do licznych kompozycji roślinnych. Bujne uprawy z powodzeniem rozmieścimy w wazonach i wykorzystamy jako dekorację wnętrz domu lub mieszkania.

Zaletą dzielżanu jesiennego bez wątpienia jest bardzo długi czas kwitnienia. Przypada on na pełnię lata oraz całą jesień. Pierwsze okazy możemy podziwiać już w sierpniu, a ostatnie płatki opadną pod koniec października. To lubiany przez ogrodników gatunek, który sprawia, że nawet u schyłku jesieni ogród zachwyca licznymi kolorami. Obok kwiatów wypuszczanych przez roślinę ciężko przejść obojętnie. Wzrok przyciągają barwy: żółta, pomarańczowa, a także czerwona. Na pierwszy rzut oka dzielżany mogą wyglądać jak mniejsza wersja słoneczników.

Uprawa dzielżanu jesiennego

Roślina nie należy do najtrudniejszych w uprawie. Wystarczy zaspokoić kilka podstawowych wymagań, a odwdzięczy się zdrowym wyglądem i bujnym kwitnieniem. Pod uprawę dzielżanu jesiennego najlepiej przeznaczyć bardziej słoneczną część ogrodu. Roślina nie pogardzi także żyznym, stale wilgotnym, ale przy tym przepuszczalnym podłożem. Dzielżan kiepsko znosi suszę, nawet krótka przerwa w nawadnianiu może zakończyć się o wiele słabszym kwitnieniem, a także zasuszeniem dolnych liści. By tego uniknąć, warto pamiętać o regularnym podlewaniu. Jest to szczególnie ważne w trakcie upalnego lata.

Kwiaty dzielżanu nadają ogrodom swojskiego charakteru. Jeśli chcemy przedłużyć ich kwitnienie, powinniśmy zadbać o ogólną kondycję roślin. Dzielżany jesienne nie potrzebują szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale należy pamiętać o przycinaniu pędów tuż po przekwitnięciu. W maju nie zaszkodzi także skrócić pędy odmian wysokich. Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że wprawdzie czynność ta może opóźnić rozkwit, ale przyczyni się do uformowania bardziej zwartego pokroju i lepszego rozgałęzienia.

Nawożenie rośliny oraz odporność na szkodniki

Na liście roślin, które nie dają się zbyt łatwo szkodliwym czynnikom zewnętrznym, chorobom czy atakom ze strony szkodników, nie może zabraknąć dzielżanu jesiennego. Jedynym przeciwnikiem, który potrafi w kilka chwil pozostawić prawdziwe spustoszenie w dojrzewających roślinach, jest ślimak. Dzielżan, podobnie jak bezszkieletowy mięczak, najlepiej czuje się w środowisku wilgotnym. Jeśli chcemy uchronić rabaty pełne kwitnącej rośliny przed staniem się przekąską, rozsypmy wokół nich popiół, mączkę bazaltową lub drobno pokruszone skorupki z jajek.

Długie miesiące wypełnione kwitnieniem różnokolorowych roślin to prawdziwa nagroda za trud i wysiłek ogrodników. Co ciekawe, w prosty sposób przedłużymy także kwitnienie dzielżanu. Trik tkwi przede wszystkim w odpowiednim nawożeniu. Roślina doskonale czuje się w glebie o neutralnym lub lekko kwaśnym odczynie pH. By zapewnić jej optymalne warunki, możemy sięgnąć po herbatkę kompostową, czyli rozcieńczony w wodzie kompost. Najlepiej sprawdza się jako nawóz płynny, który nie tylko ekspresowo poprawi strukturę gleby, ale także nasyci ją w niezbędne mikroelementy.

