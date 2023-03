Spis treści: 01 Kiedy wiosną nawozić rośliny?

02 Czym nawozić ogródek warzywny na wiosnę?

03 Jaki nawóz na wiosnę pod warzywa i owoce?

04 Wiosenne nawożenie trawnika: kiedy, czym?

Kiedy wiosną nawozić rośliny?

Wiosna jest dla roślin czasem intensywnego wzrostu. Aby jednak zachowały swoją urodę przez kolejne miesiące, warto zadbać o nie w konkretny sposób. Podstawą ogrodniczych działań w marcu jest nawożenie. Do wzrostu rośliny potrzebują bowiem żyznej, obfitej w składniki pokarmowe ziemi, która dostarczy im niezbędnych do życia minerałów.

Kiedy rozpocząć wiosenne nawożenie? O rośliny w naszym ogrodzie powinniśmy zadbać już w najbliższych dniach. Zgodnie z kalendarzem biodynamicznym okres od 15 do 21 marca jest najlepszym czasem sprzyjającym rozwojowi roślin, których plonem ma być kwiat, korzeń, owoc lub nasiona. Wtedy też należy rozpocząć nawożenie.

Zdjęcie Jedną z podstaw wiosennego nawożenia ogródka jest sięgnięcie po nawozy organiczne / 123RF/PICSEL

Czym nawozić ogródek warzywny na wiosnę?

Jedną z podstaw wiosennego nawożenia ogródka jest sięgnięcie po nawozy organiczne. Zalicza się do nich przede wszystkim nawozy ekologiczne, takie jak kompost, biohumus oraz obornik. Tego ostatniego nie warto jednak stosować już na wiosnę, gdyż w naturalnej postaci jest on zbyt mocny i mógłby spalić rośliny. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się jesienią, kiedy uzupełni składniki odżywcze w glebie, stwarzając roślinom lepsze warunki do wzrostu. Wyjątkiem jest obornik granulowany, którego bez przeszkód można użyć już na wiosnę.

Jaki nawóz na wiosnę pod kwiaty? Najlepszym wiosennym nawozem jest kompost. Można kupić go w sklepach ogrodniczych lub wyprodukować samodzielnie, tworząc w ten sposób organiczny, naturalny i w pełni ekologiczny nawóz. Nawożenie nim pozwoli poprawić strukturę gleby oraz wzbogacić ją w mikro i makroelementy. Niekwestionowaną zaletą kompostu jest fakt, iż nie da się nim przenawozić roślin.

Jaki nawóz na wiosnę pod warzywa i owoce?

Porady Odstrasza komary, obłędnie pachnie i cieszy oko. Sadzenie lawendy w kwietniu Kompostem warto nawozić również warzywa i owoce. W ten sposób poprawimy warunki gleby, w której rosną, a te odpłacą się potem jeszcze większymi plonami. Wielu ogrodników decyduje się jednak na użycie nawozu dopiero wtedy, kiedy dostrzega niepokojące objawy choroby roślin. To błąd.

Nawożenie warzyw i owoców należy podjąć niezależnie od tego, czy posiadają one problemy ze wzrostem lub owocowaniem. Celem jest bowiem podtrzymanie odpowiedniego stanu gleby.

Wiosenne nawożenie trawnika: kiedy, czym?

Zdjęcie Stosowanie nawozów w postaci granulek sprawi, że składniki zostaną równomiernie rozprowadzone / 123RF/PICSEL

Uwagę należy zwrócić również na ogrodowy trawnik. Ten nie zregeneruje się bowiem po zimie sam, do czego potrzebuje naszego wsparcia. Nawożenie trawnika jest powtarzalnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który najlepsze efekty przynosi wtedy, gdy jest przeprowadzany trzy razy w ciągu okresu wegetacyjnego: na wiosnę, w lecie oraz na jesień.

Wiosenne nawożenie trawnika należy przeprowadzić już na dniach. Najlepszym okresem do wykonania tego zabiegu jest przełom marca i kwietnia. W tym przypadku po raz kolejny warto postawić na organiczne nawozy - kompost, obornik lub torf ogrodniczy. Aby dobrze zadziałały, muszą zostać dokładnie rozdrobnione. Innymi opcjami są nawozy krótkoterminowe, długoterminowe, jednoskładnikowe oraz wieloskładnikowe.

