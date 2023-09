Spis treści: 01 Termin sadzenia lilii kwestią dyskusyjną?

02 Na to musisz uważać - lilie nie lubią deszczu

03 Gdzie sadzić lilie? Gleba i stanowisko

04 Od tego uprawa lilii się zaczyna...

Termin sadzenia lilii kwestią dyskusyjną?

Ponad sto gatunków i tysiące odmian — z takim urodzajem mamy do czynienia, gdy decydujemy się na sadzenie lilii w ogrodzie. Z tego względu na temat ich wymagań i uprawy można byłoby napisać niejedną książkę, a każda z nich zamieniłaby się obszerne tomisko, które dominowałoby na regale.

Jak to wiąże się z terminem zaproszenia kwiatów do ogrodu? Kiedy sadzimy lilie? Na szczęście wyróżnić można trzy główne terminy, więc nie grozi nam konieczność zapamiętywania upodobań każdej odmiany.

Ogólnie rzecz ujmując, najlepszym terminem sadzenia lilii jest przełom września i października . Nie należy z tym nadmiernie zwlekać — zaleca się uporać z pracami w ogrodzie w pierwszej połowie października. Cebule lilii będą miały czas na ukorzenienie się przed zimą.

W przypadku odmian późno kwitnących cebule umieszcza się w ziemi wiosną — w kwietniu lub na początku maja.

Specjalnego traktowania w ogrodzie wymagają dwa popularne gatunki: lilia biała oraz lilia złotogłów. W ich przypadku sadzenie planujemy na sierpień.

Zdjęcie Właściwe posadzone lilie ogrodowe odwdzięczą się pięknym wyglądem / 123RF/PICSEL

Na to musisz uważać - lilie nie lubią deszczu

Mowa nie tylko o gwałtownych opadach, które mogą uszkodzić kwitnące okazy. Warunki pogodowe są bardzo istotne także w kontekście sadzenia lilii. Sprawdzaj prognozy i pracę w ogrodzie zaplanuj na pogodny, słoneczny dzień. Czemu to tak ważne? Umieszczenie lilii w ziemi zaraz po deszczu sprawia, że krople wody są w stanie swobodnie wnikać pomiędzy łuski cebulek i doprowadzać do gnicia. W takim przypadku nasza uprawa lilii już na starcie jest skazana na porażkę.

Gdzie sadzić lilie? Gleba i stanowisko

Efektowne rośliny do pełnego rozkwitu potrzebują dużo światła. Dlatego najlepsze stanowisko dla lilii powinno być słoneczne, ewentualnie półcieniste. Nich nie zabraknie im ciepła. Postaraj się również, by były osłonięte od silnych podmuchów wiatru.

Druga, ale równie ważna kwestia, to odpowiednie podłoże dla lilii. Powinno być żyzne i próchnicze, najlepiej, by miało lekko kwaśny odczyn (pH 5,5-6,5). Ziemia nie może być ciężka i gliniasta, ponieważ kwiaty fatalnie znoszą zastoje wody. Przed sadzeniem lilii pamiętaj o spulchnieniu ziemi i usunięciu wszystkich chwastów.

Od tego uprawa lilii się zaczyna...

Jeśli wszystko już gotowe, czas przejść do instrukcji sadzenia lilii. By w kolejnym sezonie stworzyć barwny ogród, wybieraj wyłącznie zdrowe cebulki. Nie mogą nosić śladów uszkodzeń, ciemnych plam czy wgnieceń. Jeśli są miękkie, zapewne zaczęły gnić lub są zaatakowane przez choroby — pozbądź się ich bez żalu. Co dalej? Z sadzeniem lilii w ogrodzie poradzą sobie nawet początkujący ogrodnicy.

Zdjęcie Od lilii ogrodowych trudno oderwać wzrok — będą spektakularną ozdobą twojej działki / 123RF/PICSEL

W spulchnionej i odchwaszczonej glebie wykop dołki, w których umieścisz cebule. Ich głębokość zależy do rozmiaru każdej sztuki, możesz jednak założyć, że powinna ona wynosić 15-20 centymetrów. Zbyt płytkie sadzenie będzie skutkować przewracaniem się łodygi.

Nie sadź lilii zbyt gęsto. Kwitnące rośliny potrzebują przestrzeni. Zachowaj więc odstępy wynoszące około 25-30 centymetrów.

Cebule ostrożnie wciśnij w podłoże i zasyp ziemią. Na koniec obficie podlej.

Dodatkowa porada: Jeśli gleba w twoim ogrodzie jest ciężka, a mimo to nie chcesz rezygnować w uprawy lilii, musisz wykonać dodatkowe kroki. Zwiększ głębokość dołka o około 10 centymetrów. Wypełnij go grubym żwirem, który będzie stanowić warstwę drenażową. Przysyp ziemią ogrodową wymieszaną z piaskiem i dopiero włóż cebulę.

