Spis treści: 01 Co zrobić z mieczykami po przekwitnięciu?

02 Kiedy wykopać mieczyki?

03 Czy mieczyki na zimę trzeba wykopać? Oto jak to zrobić

04 Jak przechowywać mieczyki przez zimę?

Co zrobić z mieczykami po przekwitnięciu?

Mieczyki są jedną z tych roślin, po którą ogrodnicy sięgają zdecydowanie najczęściej. Kwitną latem i jesienią, będą wówczas piękną ozdobą ogrodu. Są jednak wyjątkowo wrażliwe na zimno, co sprawia, że nie mają szans, aby przetrwać w ziemi zimowe dni. Chcąc je ochronić, do pracy należy wziąć się już teraz.

Kiedy wykopać mieczyki?

Kiedy liście mieczyków zżółkną należy złapać za ogrodowe narzędzia. Optymalnym terminem wykopania bulw mieczyków jest czwarty lub piąty tydzień po ich kwitnieniu, a więc najczęściej druga połowa września, a dla nieco późniejszych odmian tej rośliny - październik.

Zdjęcie Czy mieczyki na zimę trzeba wykopać? Oto jak to zrobić / 123RF/PICSEL

Pamiętajmy, aby nie opóźniać zbyt mocno terminu tego zabiegu. Ziemia stanie się wówczas wilgotna i dość zimna, a bulwy mieczyków, pozostawione w podobnych warunkach, narażone zostaną na infekcje grzybowe, przez co trudniej będzie je później przechowywać.

Czy mieczyki na zimę trzeba wykopać? Oto jak to zrobić

Zabieg wykopywania mieczyków warto przeprowadzić w suchy, pogodny dzień. Jak zacząć? Pomocne mogą okazać się widły amerykańskie.

Podziemną część rośliny delikatne wykop. Wideł nie wbijaj tuż przy roślinie. Zachowaj odległość tak, aby nie uszkodzić bulw. Całą karpę wyjmij delikatnie i otrzep z ziemi. Odetnij nadziemną część i pozostaw około 3-5 cm łodygi.

Zdjęcie Co zrobić z mieczykami po przekwitnięciu? Oto kiedy najlepiej je wykopać / 123RF/PICSEL

Jak przechowywać mieczyki przez zimę?

Oczyszczone i zdrowe bulwy należy pozostawić do dalszego suszenia. Ten proces powinien trwać nawet około miesiąca. Po upływie tego czasu bulwy należy przełożyć do ażurowych skrzynek i przenieść do chłodnego pomieszczenia, umieszczając je na przykład w piwnicy. Optymalna temperatura to około 5-8 st. C.

W takim warunkach bulwy mieczyków spokojnie poczekają do wiosny. Raz na jakiś czas warto jednak sprawdzić ich stan. Jeśli zauważymy jakiekolwiek zmiany chorobowe, natychmiast się ich pozbądźmy.

