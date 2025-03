Pomidory to rośliny ciepłolubne, które w naszym klimacie najlepiej rosną w gruncie dopiero od połowy maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Aby uzyskać zdrowe i silne sadzonki, warto wysiać nasiona odpowiednio wcześniej, czyli na 8-10 tygodni przed planowanym sadzeniem w ogrodzie.

Za optymalny czas na wysiew uznaje się połowę marca i początek kwietnia. Wysiew w tym okresie zapewnia roślinom wystarczająco dużo czasu na rozwinięcie silnego systemu korzeniowego i dobrze uformowanej łodygi przed przesadzeniem do gruntu.

Wybór odpowiedniego sposobu siewu wpływa na późniejszy rozwój roślin. Do wysiewu pomidorów możemy wykorzystać skrzynki, doniczki lub tacki z otworami drenażowymi, które zapewnią odpowiednie warunki dla kiełkujących nasion. Podłoże powinno być lekkie, przepuszczalne i stale wilgotne. Możemy wykorzystać gotową mieszankę do siewu lub przygotować ją samodzielnie, mieszając torf, piasek i próchnicę.

Do najczęściej stosowanych metod siewu należą:

metoda punktowa - każda pestka umieszczana jest oddzielnie w małym dołku, wykonanym palcem lub patyczkiem. Jest to idealne rozwiązanie dla osób planujących niewielką ilość rozsady. Dzięki tej metodzie unikamy konieczności późniejszego pikowania.

Niezależnie od wybranej techniki, ważne jest, aby utrzymać stale wilgotne podłoże, unikając jednocześnie nadmiaru wody, który może doprowadzić do gnicia nasion.

Wysiew pomidorów w domu to świetny sposób na uzyskanie smacznych i zdrowych owoców Stanislaw Bielski/REPORTER East News

Aby sadzonki rosły silne i zdrowe, należy zapewnić im odpowiednie warunki wzrostu. Początkowo wymagają one temperatury 20-24 st. C., a po wykiełkowaniu - nieco chłodniejszych warunków, w zakresie 16-20 st. C. Dzięki temu rośliny nie wyciągają się nadmiernie i rozwijają mocniejszy system korzeniowy.