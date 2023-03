Najprostszy i najtańszy sposób na wyczyszczenie bębna pralki. Będzie jak nowy

Jak czyścić pralkę?

Czyszczenie pralki nie jest uciążliwą czynnością - wystarczy wlać do jej wnętrza specjalny środek czyszczący i nastawić na odpowiedni program, dzięki czemu już po godzinie czy dwóch będzie idealnie czysta i odświeżona. Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na gotowe, chemiczne środki, świetnym, ekologicznym rozwiązaniem będzie sposób, którym podzielił się pewien internauta w mediach społecznościowych. To banalne!

Czyszczenie pralki domowymi sposobami

Stosując ten patent, mamy pewność, że wnętrze pralki będzie zdezynfekowane i odświeżone. Zastosowane specyfiki usuną również kamień oraz zabezpieczą przed ponownym jego osadzaniem. To, co będzie potrzebne, dostaniesz w każdym sklepie za niewielkie pieniądze.

Czyszczenie pralki za pomocą cytryny i pasty do zębów

Jak instruuje na Instagramie użytkownik o nicku eve.dair.hersey do przeprowadzenia zabiegu czyszczącego pralki potrzebna będzie cytryna oraz pasta do zębów. Internauta zamieścił filmik, na którym pokazał przeprowadzanie tego zabiegu w swoim domu.

Cytrynę należy przekroić na pół i wrzucić do wnętrza bębna. To samo trzeba zrobić z wyciśniętą pastą do zębów. Pod gumę, w której zbiera się też mnóstwo zanieczyszczeń, warto natomiast wsypać sodę oczyszczoną oraz ocet. Następnie wystarczy nastawić program z wysoką temperaturą (minimum 60 st. C) i gotowe!

Zdjęcie Po zakończeniu programu z wysoką temperaturą, wnętrze pralki będzie odświeżone i pachnące / 123RF/PICSEL

Zdaniem pomysłodawcy sposób ten pozwoli pozbyć się z pralki przykrego zapachu, wyczyści filtr z zanieczyszczeń, usunie osad z wody, którym oblepiają się szklane "drzwi" oraz sprawi, że wnętrze bębna będzie lśniące.