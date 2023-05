Spis treści: 01 Piwonia - ogrodowa arystokratka

02 Nakarm ogrodową arystokratkę jednym składnikiem. Będzie się uginać od dorodnych kwiatów

Piwonia to jedna z najczęściej spotykanych roślin ogrodowych w Polsce. Kwitnie zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, a piękno jej barwnych kwiatów powoli wprowadza nas w letni nastrój.

Piwonie mają ponad 30 odmian i pochodzą z rejonów świata o umiarkowanym klimacie. Naturalnie występuje w Azji Mniejszej, zachodniej części Ameryki Północnej i w południowej Europie.

Piwonia - ogrodowa arystokratka

Piwonie często są określane mianem ogrodowych arystokratek. W dawnych czasach miały wartość złota - ich najpiękniejsze odmiany wyhodowali Chińczycy. Kwiaty często stanowiły posag lub były przekazywane w spadku. Współcześnie kochamy je za to, że są wdzięczną i piękną ozdobą ogrodu.

Kwiaty piwonii osiągają nawet do 20 centymetrów średnicy. Ich cechą charakterystyczną są gęste płatki. Piwonie najczęściej występują w kolorach różowym, czerwonym, białym i fioletowym. Zdarza się, że kwiaty piwonii mają barwę purpurową lub żółtą.

Piwonie są długowieczne, a w jednym miejscu mogą rosnąć nawet przez 15 lat. Są odporne na niskie temperatury. Wybór miejsca dla piwonii jest bardzo ważny. Dlaczego?

"Ogrodowe arystokratki" nie przepadają za bliskim sąsiedztwem murów. Piwonię najlepiej podlewać wyłącznie przed okresem kwitnienia, bo roślina bardzo dobrze znosi suszę. Jeśli chcemy, by rozkwitła pięknymi kwiatami, konieczne jest regularne podlewanie - najlepiej co 7-10 dni.

Nakarm ogrodową arystokratkę jednym składnikiem. Będzie się uginać od dorodnych kwiatów

Możemy też pomóc piwonii rozkwitnąć w pełnej okazałości w nieco inny sposób. Oczywiście można sięgnąć po gotowe, sklepowe nawozy. Jeśli jednak zależy nam na tym, by był to nawóz ekologiczny, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przygotowali go sami.

Piwonię wystarczy nakarmić nawozem z drożdży. Do 1 litra wody dodaj 11 g drożdży, a następnie dosyp 2 łyżki cukru. Całość wymieszaj i odstaw na 24 godziny. Uzyskaną miksturę rozrzedź wodą (8-9 litrów). Nawóz jest gotowy do użycia.

Odżywka z drożdży domowej roboty z pewnością wzmocni piwonię i sprawi, że łodygi będą się uginać od dorodnych kwiatów.

