Nałóż na fugi i odczekaj 15 minut. Będą czyste i lśniące bez szorowania

Jak wyczyścić fugi bez chemii?

Czyszczenie fug bywa utrapieniem. Brud, tłuszcz, kurz i wilgoć powodują powstawania nieestetycznych plam, które ciężko jest z nich usunąć. Problem jest szczególnie uciążliwy w przypadku fug jasnych, które wymagają regularnego mycia. Oczywiście na rynku dostępnych jest mnóstwo różnych chemicznych produktów, które mają za zadanie usunięcie zanieczyszczeń z fug, jednak są to preparaty silnie żrące - ich wdychanie może przyprawiać o zawroty i bóle głowy, a kontakt ze skórą powodować silne podrażnienia. Dla bezpieczeństwa własnego oraz pozostałych domowników - szczególnie dzieci, dobrze jest spróbować naturalnych rozwiązań do walki z pleśnią i brudem na fugach. Okazuje się, że mogą być one równie skuteczne. Czym więc wyczyścić fugi w łazience i kuchni bez stosowania chemii?

Czyszczenie fug octem

Naturalnym, zupełnie bezpiecznym produktem, który sprawdzi się nie tylko podczas czyszczenia fug ale również innych miejsc jest wciąć mało doceniany, ale genialnie działający ocet. Aby cieszyć się czystymi fugami, do 200 ml ciepłej wody należy wlać około 100 ml octu. Taki rozwór najlepiej przelać do butelki ze spryskiwaczem i nanieść na zabrudzoną podłogę czy ściany. Preparat należy pozostawić na przynajmniej kilkanaście minut, a potem umyć fugi przy pomocy szczotki czy gąbeczki. Ocet błyskawicznie rozpuści wszystkie zabrudzenia, a fugi będą czyste i lśniące.

Zdjęcie Zamiast sięgać po żrące środki czyszczące, wyczyść fugi domowymi sposobami / 123RF/PICSEL

Czyszczenie fug sodą oczyszczoną

Oprócz octu, na zabrudzone fugi można także zastosować pastę z sody oczyszczonej. Aby ją przygotować należy wymieszać proszek z odrobiną ciepłej wody - tak by powstała gęsta papka. Następnie produkt trzeba nałożyć na fugi i odczekać około 15 minut. Po tym czasie płytki wystarczy przetrzeć wilgotną gąbką. Jeśli zabrudzenia są wyjątkowo uporczywe, czynność należy powtórzyć.