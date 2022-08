Działa jak "wysysacz" brudu, a kosztuje grosze. Fugi będą lśnić

Czyszczenie fug dotyczy zazwyczaj kuchni i łazienki. Kafelki bardzo szybko się brudzą, a zanieczyszczenia widać szczególnie w jasnych szczelinach między płytkami. To tam gromadzi się brud i woda, które z biegiem czasu stają się idealnym siedliskiem do rozwoju bakterii . Jeśli nie chcesz wydawać fortuny na preparaty, a przy tym bez trudu uporać się z czyszczeniem fug, przedstawiamy domowe i tanie sposoby na doprowadzenie kafelków do błysku.

Czyszczenie fug domowymi metodami

Podłoga w łazience stale jest zachlapywana, co w połączeniu z wysoką wilgotnością jest najlepszym środowiskiem do rozwoju pleśni i grzybów. Jeśli zakamarki jak np. fugi między płytkami nie będą regularnie myte i wycierane, może się okazać, że pojawi się na nich ciemny nalot pleśni, np. wokół wanny czy brodzika.

Aby pozbyć się zabrudzeń, najczęściej sięgamy po ostre narzędzia i silne preparaty. To może z kolei spowodować uszkodzenia powierzchni ścian czy podłogi. Sytuacja podobnie wygląda w kuchni. Tutaj miejsca wyłożone płytkami są dodatkowo pod działaniem tłustego kurzu i brudu, który zalega między kafelkami.

Jak usunąć brud i tłuszcz z fug domowymi sposobami?

Pamiętaj o kilku ważnych zasadach.

Odstaw nożyczki, druciaki i inne ostre narzędzia, które miałyby wyczyścić fugi.

Do czyszczenia fug używaj szczoteczki do zębów - najlepiej półtwardej lub miękkiej.

Unikaj takich o twardym włosiu, by nie porysować płytek i nie uszkodzić powierzchni fug.

Do czyszczenia spoin może posłużyć też gąbka kuchenna i ściereczka bawełniana.

Preparat na czyste fugi - płyn do WC z wodą

Sprawdzonym sposobem na czyszczenie fug jest płyn do czyszczenia WC, który każdy ma w swoim domu. Ważne, aby miał w składzie chlor. Do miski wlać:

0,5 litra wody,

0,5 litra płynu do czyszczenia toalety z chlorem.

Przed przystąpieniem do mycia należy założyć gumowe rękawice ochronne, a także zadbać o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Szczoteczkę do zębów zamoczyć w roztworze i szybkimi ruchami wyczyścić fugi, tak aby nadmiernie nie zachlapać przy tym płytek. Po chwili brud powinien zniknąć.

Zdjęcie Do czyszczenia fug używaj miękkiej szczoteczki do zębów / 123RF/PICSEL

Proszek do pieczenia jako środek na czyste fugi

Proszek do pieczenia ma swoje zastosowanie również w domowych porządkach. Pomoże z łatwością uporać się z zabrudzeniami na kafelkach. Najpierw przetrzyj je wilgotną szmatką, a następnie rozprowadź w szczelinach proszek do pieczenia. Odczekaj około pół godziny i zmyj go, używając do tego gąbki. Potem umyj całą powierzchnię kafelków wilgotną ściereczką. Proszek do pieczenia powinien sprawdzić się w przypadku osadu z rdzy, tłustego nalotu, kamienia oraz uporczywych plam. Aby wzmocnić efekt, możesz w tym przypadku użyć również szczoteczki.

Soda i ocet usuną zabrudzenia z fug

Kolejnym, domowym sposobem na doprowadzenie fug do czystości będzie mikstura z sody i octu. Wymieszaj 100 ml wody, 100 ml octu i opakowanie sody oczyszczonej. Roztwór ten rozprowadź na całej długości spoin między płytkami, pozostaw na około 40 min. Po tym czasie zmyj letnią wodą. Preparat na bazie octu i sody dobrze poradzi sobie z usuwaniem kamienia, rdzy, tłuszczu oraz różnych suchych zabrudzeń. Świetnie usunie także pleśń.

Pasta do zębów jako środek czyszczący fugi

Jeżeli nie masz w domu płynu do WC, sody, octu a nawet proszku do pieczenia, z pewnością znajdzie się pasta do zębów. Tym produktem również możesz usunąć zabrudzenia z fug. Wystarczy wycisnąć pastę do zębów na szczoteczkę i takim specyfikiem umyć zabrudzony fragment spoiny. Następnie pozostaw na kilka minut i zmyj letnią wodą. Po zabiegu szczeliny między kaflami będą czystsze.

Sok z cytryny do czyszczenia jasnych fug

Do czyszczenia białych i jasnych fug można zastosować dodatkowo sok z cytryny, który skutecznie je wybieli. Wyciśnięty sok należy nałożyć na fugi i odczekać około 10 minut. Po tym czasie wyczyścić delikatnie szczotką, a następnie przetrzeć wilgotną ściereczką.