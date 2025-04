Łosoś obniża poziom złego cholesterolu

Łosoś i inne tłuste ryby morskie są najlepszym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Dzięki temu obniżają poziom cholesterolu, regulują ciśnienie krwi i działają przeciwzakrzepowo. Zmniejszają ryzyko stanów zapalnych żył, miażdżycy i poważnych schorzeń układu krążenia.

Owies chroni przed stanem zapalnym

Owies i inne produkty pełnoziarniste dostarczają do organizmu cennego błonnika, który obniża poziom cholesterolu. Warto pamiętać, że spożywając głównie węglowodany złożone, chronimy się przed gwałtownymi skokami glukozy we krwi. To one odpowiadają za stany zapalne i mogą uszkadzać naczynia krwionośne. Owsianka z dodatkiem jogurtu i owoców to najlepsza propozycja drugiego śniadania czy lekkiej kolacji.

Warzywa liściaste wzmacniają naczynia krwionośne

Zielone warzywa liściaste zawierają kilka niezwykle cennych dla zdrowia serca składników. Przede wszystkim potas, który równoważy ilość sodu i obniża ciśnienie krwi, a także błonnik i kwas foliowy. Regularnie spożywana witamina B9 zmniejsza ryzyko ataku serca i wylewu aż o 20 proc. Warzywa liściaste rozszerzają też naczynia krwionośne i zmniejszają ryzyko miażdżycy. Każdego dnia powinniśmy spożywać co najmniej 1-2 porcje sałaty, jarmużu czy szpinaku.

Oliwa z oliwek zmniejsza ryzyko chorób serca

Oliwa z oliwek i inne nierafinowane oleje roślinne mają korzystny wpływ na zdrowie. Obniżają poziom cholesterolu, działają przeciwzapalnie i regulują ciśnienie tętnicze. Znajdujące się w nich przeciwutleniacze chronią również przed nadmiernym krzepnięciem krwi. Z tego względu lekarze i dietetycy zalecają, by dodawać oliwę do sałatek warzywnych, a nawet zastępować nią masło na kanapkach.

Pomidory zawierają jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy

Pomidory zawierają dużą ilość jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy, czyli likopenu. Udowodniono, że wzmacnia on ścianki naczyń krwionośnych, rozszerza je i uelastycznia, zmniejszając ryzyko zatorów. Zmniejsza też ryzyko stanów zapalnych tętnic i żył oraz reguluje ciśnienie tętnicze. Co ciekawe, obróbka termiczna zwiększa przyswajanie likopenu (podobny efekt występuje przy łączeniu pomidorów z oliwą). Dlatego do diety warto włączyć zupę pomidorową czy pieczone pomidory.

Zielone warzywa liściaste, pomidory i oliwa z oliwek to jedne z najlepszych produktów dla serca 123RF/PICSEL

Fermentowane produkty mleczne regulują ciśnienie tętnicze

Fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt naturalny, kefir czy maślanka są dobrym źródłem probiotyków. Pomagają one zwalczać stany zapalne w organizmie i obniżają ciśnienie krwi. Przede wszystkim jednak przyczyniają się do odbudowy prawidłowej flory bakteryjnej jelit. Udowodniono, że dobre bakterie jelit ograniczają wchłanianie złego cholesterolu do organizmu i w ten sposób zmniejszają ryzyko miażdżycy. Produkty mleczne dostarczają też cennej witaminy K2, która chroni przed gromadzeniem się wapnia w ściankach tętnic.

Czas posiłków wpływa na zdrowie układu krążenia

Okazuje się, że dla serca ważne jest nie tylko, co jemy, ale też w jakich porach. Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton i Mass General Brigham w USA ustalili, że osoby pracujące na nocne zmiany są szczególnie narażone na choroby układu krążenia. Wiąże się to z zaburzonym rytmem dobowym. Badania wykazały, że unikanie jedzenia podczas pracy w nocy znacznie zmniejsza ryzyko zawału czy nadciśnienia tętniczego. Z tych samych względów nie należy jeść późnym wieczorem ani tuż przed pójściem spać.

