Napar z suszonych liści bambusa to prawdziwa skarbnica prozdrowotnych korzyści dla naszego organizmu. Choć herbatka bambusowa jest w naszym kraju niezbyt popularna, najwyższy czas to zmienić, bo korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia jej do swojej diety, są ogromne. Łodygi i pędy bambusa są dość popularne i wiedza o ich właściwościach obiegła już cały świat, ale wciąż niewiele mówi się o korzyściach wynikających z picia zaparzonych liści bambusowych. To nie tylko przysmak pand, które uwielbiają tę część rośliny, ale mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia także ludzi. Włókna bambusowe zawarte w liściach przyczyniają się do obniżenia poziomu cukru we krwi, a błonnik w nich zawarty jest sprzymierzeńcem szczupłej sylwetki i poczucia sytości. Ale to nie wszystkie korzyści wynikające z picia naparu.