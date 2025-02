Azjatycki przysmak dobry dla zdrowia

Symbol odporności i długowieczności w Azji, czyli bambus, a konkretnie pędy bambusa są wykorzystywane w tamtejszej kuchni od wieków. Cenione nie tylko za łagodny smak i walory odżywcze, ale także ze względu na swoje znaczenie kulturowe. Nie bez powodu od lat są składnikiem wielu potraw, w tym tych, które podawane były na wszelkich oficjalnych, tradycyjnych uroczystościach. Pędy bambusa symbolizują wzrost i odnowę. Stanowią podstawę azjatyckiej kuchni będąc jednym z sekretów długowieczności i wigoru do późnego wieku mieszkańców tych rejonów. Niestety w naszym kraju nadal jest to niedocenione warzywo, a szkoda, bo z jego prozdrowotnych właściwości z powodzeniem mogliby korzystać także Europejczycy.

Pędy bambusa to młode, jadalne części zielonej wieloletniej rośliny od wieków uprawianej w tropikalnych obszarach Azji. Po obraniu przypominają nieco szparagi, w smaku zaś są bardzo delikatne i uniwersalne, niektórzy porównują je właśnie do szparagów czy fasolki szparagowej. Są niezbędnym składnikiem wszelkich dań typu curry, pad thai, sushi czy zup. Ale świetnie sprawdzą się także jako dodatek do sałatek, zwłaszcza te w zalewie. Kryją w sobie mnóstwo dobroczynnych dla naszego zdrowia właściwości. Jakich?

Pędy bambusa - obniżą cholesterol, pomogą jelitom

Świeże pędy bambusa przypominają nieco szparagi CanvaPro INTERIA.PL

Te niezwykłe pędy mają w sobie mnóstwo witamin i składników odżywczych:

Witamina E - znana ze swoich właściwości wspomagających młody wygląd skóry, pomaga także w zdrowym wzroście włosów, - znana ze swoich właściwości wspomagających młody wygląd skóry, pomaga także w zdrowym wzroście włosów,

Witamina B6 - wspomaga budowanie odporności, bierze udział w wielu procesach metabolicznych, reguluje pracę układu nerwowego,

Aminokwasy - biorą udział we wszelkich procesach regeneracyjnych komórek w naszym ciele oraz odpowiadają za gospodarkę hormonalną,

Błonnik pokarmowy - poprawia perystaltykę jelit, reguluje cykl wypróżnień, zmniejsza stężenie złego cholesterolu we krwi, stabilizuje poziom glukozy we krwi,

Potas - obniża ciśnienie krwi, reguluje poziom pH komórek, odpowiada za właściwe przewodzenie impulsów nerwowych,

Miedź - dezaktywuje wolne rodniki, bierze udział w przyswajaniu żelaza, ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mięśni i stawów,

Przeciwutleniacze - neutralizują wolne rodniki, które odpowiadają za proces starzenia i ryzyko rozwoju groźnych chorób ogólnoustrojowych.

Sprzymierzeniec walki z nadwagą

Jak widać, korzyści z włączenia do diety pędów bambusa jest wiele. Naukowcy od dawna przyglądają się właściwościom prozdrowotnym tej rośliny, a kolejne badania są coraz bardziej obiecujące. Ale oprócz wymienionych wcześniej wartości odżywczych, warto zaznaczyć, że pędy bambusa mogą być cennym składnikiem potraw podczas procesu odchudzania. Niska kaloryczność pędów bambusa przemawia za tym, by włączyć je do jadłospisu (zaledwie 27 kcal w 100 g).

Pędy bambusa pomogą w walce z nadmiarowymi kilogramami CanvaPro INTERIA.PL

Gdy dodamy do tego dużą ilość zawartej w tej roślinie wody, która pomoże utrzymać prawidłowy poziom nawodnienia organizmu oraz bogactwo błonnika pokarmowego, który zapewni uczucie sytości na długo i pomoże w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego, to możemy uznać pędy bambusa za doskonały wybór podczas diety odchudzającej. Przyrządzenie i znalezienie tego produktu nie będzie stanowić problemu, bowiem pędy bambusa w zalewie w słoiku lub puszce dostępne są praktycznie w każdym supermarkecie - są już obrane, poddane obróce termicznej i gotowe do jedzenia. Można je jeść solo, ale będą też świetnym dodatkiem do sałatek, zup czy potraw z ryżem i mięsem. Koniecznie spróbujcie aromatycznej zupy z pędami bambusa i tofu.

Aromatyczna zupa bambusowa

Zupa bambusowa CanvaPro INTERIA.PL

Składniki:

1 puszka pędów bambusa

1 spora garść kiełków fasoli mung (świeże lub z zalewy)

1 mały pęczek grubego szczypiorku z dymką

100 g tofu

2 ząbki czosnku

płaska łyżeczka soli

płaska łyżeczka płatków chilli

2 łyżki sosu sojowego jasnego

3 litry wody lub lekkiego bulionu (w wersji wegańskiej i wegetariańskiej - warzywnego)

2 łyżki oleju lub masła

makaron ryżowy

Przygotowanie:

Tofu pokroić w drobną kostkę, kilka kosteczek odłożyć do dekoracji, resztę zrumienić w sporym garnku na oleju lub maśle. Czosnek obrać i przecisnąć przez praskę do garnka, dodać też bambus, sos sojowy i chili, zamieszać. Składniki w garnku zalać wodą lub bulionem, zagotować i podgrzewać na małym ogniu kilka minut, zgasić ogień. Dodać posiekany drobno szczypior oraz pokruszony makaron ryżowy, przykryć i odstawić na 10 minut. Podawać z kosteczkami niepodsmażonego tofu i świeżymi kiełkami fasoli.

Kurczak słodko-kwaśny - klasyczne danie kuchni azjatyckiej Interia Kulinaria