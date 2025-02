Tymczasem ziemniaki okazują się nie tylko niskokaloryczne (100 g ugotowany kartofli dostarcza 70-80 kcal), ale też bogate w składniki odżywcze. W ich składzie obecna jest witamina C oraz witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na układ nerwowy i metabolizm. Wymienić można także potas, magnez, fosfor, żelazo, cynk, sód oraz wapń, które odpowiadają za prawidłową pracę układu pokarmowego, chronią przed skurczami mięśni i poprawiają stan skóry. By uniknąć utraty cennych składników, zaleca się gotowanie ziemniaków w mundurkach. To jednak nie wszystko, co można zrobić, by ulubione bulwy były nie tylko zdrowe, ale cechowały się też znacznie niższym indeksem glikemicznym.