Krecie kopce to coroczna zmora każdego ogrodnika, tym bardziej że zwierzę jednej nocy potrafi uformować ich nawet trzydzieści. Kret kopiąc podziemne tunele, niestety uszkadza również korzenie roślin, co może powodować ich obumieranie. Pozostawione na powierzchni kopce spełniają dla kreta bardzo ważną funkcję - mianowicie służą jako kanały wentylacyjne.

Jeśli kret zadomowi się na naszym ogródku, nie trzeba od razu stosować chemicznych preparatów, mających na celu wygonienie intruza. Wystarczy, że zaopatrzymy się w szczotkę do włosów i zawołamy naszego czworonoga.

I choć powyższe zdanie na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, to zapewniamy, że twój kot lub pies pomogą ci wyjść zwycięsko z batalii z kretem. Co więcej - narzędzie do walki z podziemnym zwierzakiem nosisz na swojej głowie.

Zdjęcie Kret nie lubi zapachu włosów, sierści i psującej się ryby / 123RF/PICSEL

Ludzkie włosy i sierść psa i kota w walce z kretami

Zgadza się - twoje włosy oraz sierść twojego pupila doskonale sprawdzą się podczas wypraszania kreta z ogrodu. Okazuje się, że krety bardzo nie lubią zapachu ludzkich włosów i sierści psów i kotów. Jak zatem możemy przeciwstawić się kretom, mając na podorędziu to, co sami nosimy na głowie?

Jeśli szczotkujesz włosy, to z pewnością raz na jakiś czas oczyszczasz ją z resztek pozostawionych między zębami szczotki. Z zebranych ze szczotki włosów uformuj kulkę i umieść ją przez kreci kopiec w norze. Identycznie postępuj w przypadku czesania swojego czworonoga. Regularne aplikowanie włosów i kociej lub psiej sierści w norze kreta zniechęci go do buszowania pod twoim ogródkiem.

Zdjęcie Po oczyszczeniu szczotki z włosów umieść je w kreciej norze / 123RF/PICSEL

Równie dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie w norze kocich lub psich odchodów, które z uwagi na ich zapach zniechęcą kreta do tworzenia kopców. W walce z kretem skuteczny jest także zapach psującej się ryby. Po zjedzeniu ryby nie wyrzucaj jej resztek, lecz wrzuć do kreciej nory. Resztki zaczną się psuć i wytwarzać mocny, nieprzyjemny dla kreta zapach.