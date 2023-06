Dlaczego warto odłączać urządzenia domowe od zasilania?

Niektóre urządzenia RTV i AGD wymagają stałego zasilania z uwagi na fakt ich przeznaczenia - mowa m.in. o lodówce czy piekarniku. Jednak zdecydowana większość sprzętów, które posiadamy, może być odłączona od prądu, gdy nie są przez nas używane. Mimo to - z racji przyzwyczajenia lub wygody - sprzęt pobiera energię elektryczną, tym samym narażając nas na wyższe rachunki.

Nagminnie zostawiamy podłączone do sieci ładowarki telefonów komórkowych, a ponadto w stanie czuwania pozostają telewizory, monitory, ekspresy do kawy, dekodery czy konsole do gier. Odłączenie od prądu wspomnianych urządzeń pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze, a różnicę odczujemy podczas rocznego bilansu.

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania uzależnione jest od rodzaju urządzenia. Niektóre z nich pobierają niewielkie zasoby energii, ale już aktywny subufer czy dekoder telewizyjny z nagrywarką mogą realnie wpływać na wyższe rachunki za prąd.

Zdjęcie Możemy poczynić spore oszczędności, wyłączając z sieci urządzenia, których nie używamy / Arkadiusz Ziolek / East News

Rzecz jasna, odłączenie sprzętu od sieci, wymaga to od nas samozaparcia, przyzwyczajenia i zmiany nawyków, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wiele urządzeń możemy wypinać z zasilania, chociażby na noc, co i tak przełoży się na spore oszczędności.

Warto również wspomnieć, że przyjęta w 2022 r. ustawa o "zamrożeniu cen prądu" wskazuje, że od stycznia br. przy zużyciu prądu do 2000 KWh ceny prądy będą liczone po stawkach zeszłorocznych. Taki limit obowiązuje dla wszystkich gospodarstw domowych. W momencie przekroczenia granicy zużycia 2000 KWh operator naliczy rachunek po wyższych stawkach z roku 2023.

Zdjęcie Urządzenia elektryczne pozostawione w trybie czuwanie wpływają na większe rachunki za prąd / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Ile prądu zużywają urządzenia AGD i RTV w trybie czuwania?

Telewizor LCD / OLED - od 0,5 do 1 W

Telewizor kineskopowy - od 5 do 15 W

Odtwarzacz DVD / Blu-ray - od 1 do 3 W

Wieża Hi-Fi - od 0,2 do 3 W

Aktywny subwoofer - ok. 13 W

Komputer stacjonarny - od 0,8 do 5 W

Monitor komputerowy - ok. 1 W

Laptop - od 0,8 do 3 W

Konsola do gier - od 1 do 5 W

Zestaw kina domowego - od 0,5 do 1 W

Dekoder TV z nagrywarką - od 15 do 30 W

Router Wi-Fi - od 6 do 9 W

Kuchenka mikrofalowa - ok. 3 W

Ładowarka do smartfonu - ok. 0,1 W

Żelazko - 0,8 W

Ekspres do kawy - ok. 1 W

Zmywarka - ok. 0,9 W

Piekarnik z wyświetlaczem - ok. 1,9 W