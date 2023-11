Spis treści: 01 Czy miód trzeba przechowywać w lodówce?

02 Pieczywo nie lubi zimna

03 Nagminny błąd z ziemniakami. Stają się niejadalne

04 Przechowywanie produktów sypkich

05 Kawa w lodówce — jeden z najgorszych pomysłów

Czy miód trzeba przechowywać w lodówce?

Prozdrowotne właściwości miodu są znane od wieków. Wielu z nas stara się mieć pod ręką słoik ze słodkim przysmakiem podczas jesieni i zimy. Staje się wtedy składnikiem mikstur, które mają pomóc w budowaniu odporności lub zwalczyć pierwsze objawy przeziębienia. Jak przechowywać miód?

Umieszczenie go w lodówce nie jest konieczne. Zaleca się zapewnić mu zacienione miejsce w temperaturze pokojowej (18-20 st.C). Najlepiej, by była to zamykana szafka kuchenna oddalona od źródeł ciepła, np. piekarnika, kuchenki czy kaloryfera. Upewnij się, że słoik, w którym przechowujesz miód, ma szczelne zamknięcie. Za wszelką cenę nie można dopuszczać, by do produktu dostała się wilgoć.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Przechowywanie kawy. Lodówka to nie jest najlepszy pomysł Polsat Cafe

Przeczytaj: Czy miód może się zepsuć? Lepiej zwróć na to uwagę

Pieczywo nie lubi zimna

Mrożenie chleba jest popularną praktyką. Cenią ją zwłaszcza osoby, które nie mają czasu na codzienne wyprawy do piekarni, a jednocześnie nie gustują w suchych kromkach. Skoro pieczywo dobrze reaguje na mrożenie, dlaczego nie można przechowywać chleba w lodówce?

Temperatura panująca w urządzeniu sprawia, że pieczywo szybciej staje się czerstwe. Traci swoją puszystość i smak, zamieniając się w produkt, którego degustacja nie sprawia żadnej przyjemności. Do przechowywania chleba i bułek najlepiej nadaje się chlebak umieszczony w temperaturze pokojowej. By dodatkowo ochronić produkty przed wysuszaniem, możesz owinąć je lnianą ściereczką.

Zdjęcie Poznaj zasady przechowywania pieczywa / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Sprawdzony sposób na miękki chleb. Będzie świeży przez długi czas

Nagminny błąd z ziemniakami. Stają się niejadalne

Ziemniaki to dla wielu osób nieodłączny dodatek do dania głównego. Są sycące, można podawać je na wiele różnych sposobów. Zanim jednak zasiądziemy do stołu, trzeba skupić się na prawidłowym przechowywaniu ziemniaków. Lodówka to dla nich najgorsze miejsce.

Nie lubią ani zbyt wysokich, ani zbyt niskich temperatur. Ziemniaki w lodówce brązowieją, miękną i stają się zwyczajnie niesmaczne. Na tym nie koniec. Pod wpływem zimna skrobia zawarta w kartoflach zamienia się w cukier. Podczas późniejszej obróbki termicznej może dojść do niebezpiecznej reakcji i wytworzenia związku chemicznego o nazwie akrylamid. Klasyfikowany jest jako substancja przyczyniająca się do rozwoju chorób nowotworowych.

Najlepszym miejscem do przechowywania ziemniaków jest zacieniona i chłodna piwnica lub spiżarka.

Przechowywanie produktów sypkich

Kasza, mąka, ryż czy bułka tarta to produkty, których zapas warto mieć w domu. Charakteryzują się długim terminem ważności i mogą posłużyć do szybkiego przygotowania posiłku. Kluczem do tego jest jednak odpowiednie przechowywanie.

Czy można przechowywać produkty sypkie w lodówce? Niestety, reagują na to fatalnie. W takich warunkach bardzo szybko stają się wilgotne i tracą swoje właściwości. Dużo lepszym pomysłem jest przesypanie ich do szczelnych pojemników, które zapobiegną negatywnemu wpływowi powietrza i wilgoci. Znajdź dla nich miejsce w kuchennej szafce.

Zdjęcie Prawidłowe przechowywanie żywności to sposób na oszczędność — nie zmarnuj swoich zapasów / 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz zabezpieczyć żywność przed molami spożywczymi, w miejscach przechowywania rozłóż liście laurowe, suszone kwiaty lawendy lub goździki. Ich zapach skutecznie odstrasza szkodniki.

Kawa w lodówce — jeden z najgorszych pomysłów

Niektórzy odruchowo wkładają kawę do lodówki, mając nadzieję, że dzięki temu przedłużą jej świeżość. To ogromne nieporozumienie. Niska temperatura panująca w urządzeniu sprawia, że kawa nasiąka wilgocią, a także traci bogaty smak oraz aromat. Co gorsza, jeśli opakowanie nie będzie szczelne, błyskawicznie nasiąknie zapachem innych produktów, np. serów i wędlin. Trudno mówić o delektowaniu się takim napojem.

Polecamy:

Moje niezawodne sposoby na brzydkie zapachy w lodówce. Jeden sprawdza się najlepiej

Jakie pierogi mrozić — surowe czy gotowane? Jest jeszcze trzeci, najlepszy sposób