Nasze babcie miały swoje sposoby, a dzisiaj? Sposoby na oczko w rajstopach

Lakier do paznokci - to klasyczna metoda, którą stosowały już nasze babcie. Wystarczy nałożyć odrobinę bezbarwnego lakieru na krawędź oczka, co zapobiegnie dalszemu pruciu się rajstop.

Lakier do włosów - to również szybki sposób na oczko. Wystarczy delikatnie spryskać uszkodzone miejsce lakierem do włosów, by utrwalić włókna i nie doprowadzić do powstania większej dziury.