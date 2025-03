Świadomość zagrożenia pestycydami i ich negatywny wpływ na nasze zdrowie w ostatnich latach bardzo wzrosła. Dzięki licznym badaniom naukowym wiemy, że pestycydy mogą powodować choroby, zatrucia, mogą działać neurotoksycznie, wpływając na układ nerwowy, zaburzać gospodarkę hormonalną i bardzo osłabiać cały organizm. Kumulując się w tkankach, są bardzo niebezpieczną substancją zagrażającą zdrowiu. Z tego właśnie powodu od dawna pojawiają się próby znalezienia skutecznego sposobu na pozbycie się pestycydów z zakupionych owoców i warzyw. Internet zapełnił się mnóstwem "cudownych" sposobów, które niby eliminują szkodliwe substancje z produktów, ale do tej pory nie było wiadomo do końca, które z nich rzeczywiście działają. Jednym z popularnych sposobów było stosowanie sody oczyszczonej. Naukowcy wzięli ten trik pod lupę.

Przeprowadzone badania dotyczyły jabłek. Ich wyniki opublikowano w serwisie National Library of Medicine i dzięki nim, z całą pewnością można zaświadczyć, że rzeczywiście, dzięki użyciu do moczenia tych owoców sody oczyszczonej, możliwe jest pozbycie się ze skórki aż do 99 proc. pestycydów !

Kluczowe są proporcje, bowiem chodzi o roztwór 1 proc., a więc ok. 2 łyżeczki na litr wody sody. Jabłka warto moczyć w tym płynie przez kwadrans, a następnie spłukać pod bieżącą wodą. Choć sposób ten nie powoduje pozbycia się chemikaliów z wnętrza owocu, to z pewnością, dzięki oczyszczeniu jego powierzchni, wprowadzimy ich do organizmu znacznie mniej, a to już spora różnica.