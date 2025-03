Borówki - zarówno te wysokie (amerykańskie), jak i niskie (borówka rózgowata), mają w sobie szereg prozdrowotnych składników. Choć występują w kilku odmianach, łączy je wysoka zawartość antyoksydantów, witaminy B6, witaminy C, manganu, miedzi i potasu. Nic dziwnego, że naukowcy coraz częściej i chętniej pochylają się nad tymi niepozornymi owocami, dokonując coraz to ciekawszych odkryć związanych z właściwościami tych smacznych owoców.

Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Journal of the International Society of Sports Nutrition wykazało, że borówki mogą regulować ciśnienie krwi i mają pozytywny wpływ na żyły i tętnice. Kolejne badanie z 2021 roku opublikowane na łamach Nutrients udowodniło, że składniki zawarte w borówkach mogą wpłynąć na kontrolę poziomu glukozy i insuliny we krwi. Zaś badanie, które można znaleźć w Antioxidants wykazało wpływ tych owoców na poprawę elastyczności skóry i zmniejszenie jej szorstkości. Brzmi dobrze, ale to nie wszystko.