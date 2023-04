"Nektar bogów" uratuje storczyki. Roślina odżyje i wypuści nowe kwiaty

Spis treści: 01 Podłoże dla storczyka musi zawierać te składniki. Bez nich nici z pięknych kwiatów

02 Czym podlewać storczyki, by pięknie kwitły? Woda z cytryną zakwasi glebę

03 Woda z czosnkiem to domowa odżywka dla storczyków

04 Fusy z kawy do storczyków to bomba witaminowa

05 A może nawóz z bananów do storczyków? Zawiera mnóstwo witamin

06 Jak podlewać storczyki wodą z piwem? "Nektar bogów" uratuje rośliny

Właściciele roślin doniczkowych często myślą, że dobrze wiedzą, jak dbać o storczyki . Równocześnie popełniają jednak popularne błędy w uprawie.

Wiadomo, że aby kwiaty były zdrowe, kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie ogranicza się ono wyłącznie do nasłonecznienia i umiarkowanego nawadniania.

Istotne jest między innymi to, aby podłoże dla storczyków zawierało konkretne składniki .

Na pielęgnację storczyka składać powinny się również zabiegi, które dostarczą roślinom niezbędnych witamin i minerałów.

Podpowiadamy więc, czym podlewać storczyki tak, aby pobudzić je do wzrostu i bujnego kwitnienia.

Podłoże dla storczyka musi zawierać te składniki. Bez nich nici z pięknych kwiatów

Stosowanie uniwersalnej ziemi do roślin nie jest najlepszym pomysłem w przypadku uprawy orchidei. To wymagające kwiaty, dlatego podłoże dla storczyka musi być specjalnie dobrane pod względem zawartości składników odżywczych.

Zdjęcie Stosowanie uniwersalnej ziemi dla roślin jako podłoża do storczyków nie przyczyni się do ich zdrowego rozwoju / 123RF/PICSEL

Ziemia dla storczyka powinna składać się z:

Keramzytu, który powinien znaleźć się również na dnie doniczki jako element warstwy drenażowej. Pomoże to storczykom sprawniej odprowadzać wodę.

Kory sosnowej, która jest jednym z najistotniejszych elementów podłoża dla storczyków. Wpływa na przepuszczalność gleby, sprzyja jej odpowiedniemu napowietrzeniu i stanowi bazę dla budowy zdrowego systemu korzeniowego roślin.

Torfu, dzięki któremu łatwiejsze będzie utrzymanie odpowiedniego odczynu podłoża dla storczyków, czyli lekko kwaśnego pH na poziomie od 4,6 do 6,0.

Piasku, którego zawartość przyczynia się do lepszego spulchnienia gleby.

Włókna kokosowego, dzięki któremu naddatek wody będzie odprowadzany, a sama ziemia nie będzie tak łatwo się zbijać. Jego porowatość umożliwi swobodny rozrost korzeniom storczyków.

Czym podlewać storczyki, by pięknie kwitły? Woda z cytryną zakwasi glebę

Sama woda to nie wszystko. Zatem, czym podlewać storczyki, aby kwitły pięknie i bujnie? Tradycyjne H2O warto przefiltrować i przed podlewaniem urozmaicić je kilkoma kroplami soku z cytryny. Dodatek cytrusa delikatnie zakwasi wodę, przyczyniając się do poprawy kwasowości gleby, co niewątpliwie sprzyja storczykom . Zabieg ten warto przeprowadzać raz w miesiącu.

Zdjęcie Woda z cytryną świetnie działa nie tylko na człowieka. Sprzyja również naszym roślinom na parapecie / 123RF/PICSEL

Aby poprawić wygląd rośliny, można również od czasu do czasu przetrzeć jej liście szmatką zanurzoną w wodzie z cytryną. Dzięki temu będzie pięknie się błyszczała na parapecie.

Woda z czosnkiem to domowa odżywka dla storczyków

Woda z czosnkiem dla storczyków okaże się strzałem w dziesiątkę, gdy zależy nam na wzmocnieniu jej właściwości ochronnych przed pleśnią oraz innymi chorobami roślin. Aby przygotować preparat, wystarczy przecisnąć przez praskę kilka ząbków czosnku i wrzucić je do szczelnego naczynia z litrem ciepłej wody.

Zdjęcie Aby storczyki bujnie kwitły, konieczna jest odpowiednia pielęgnacja i wzbogacanie odżywkami. Pomocny będzie domowy nawóz z czosnkiem / 123RF/PICSEL

Czekamy minimum 24 godziny, a po upływie doby moczymy storczyki przez 20-30 minut . Rozwiązanie, które działa jak naturalny antybiotyk, wystarczy stosować raz w miesiącu.

Fusy z kawy do storczyków to bomba witaminowa

Do nawożenia storczyków przydadzą nam się również fusy z kawy, które większość z nas po prostu marnuje. W okresie od wiosny do późnej jesieni dostarczą one roślinom cennych pierwiastków takich jak azot, potas, wapń, fosfor, chrom czy magnez.

Aby móc cieszyć się ich dobrodziejstwem, wystarczy jedynie zalać raz na dwa tygodnie 100 g fusów 3 litrami wody, odczekać pięć godzin i zasilić rośliny.

Zdjęcie Fusy kawy mają różne zastosowania. Na storczyki działają jak bomba witaminowa / 123RF/PICSEL

A może nawóz z bananów do storczyków? Zawiera mnóstwo witamin

Alternatywą dla powyższych odżywek może być nawóz z bananów do storczyków, który dostarczy naszym roślinom minerałów, takich jak fosfor, potas czy wapń.

Aby zasilić nim kwiaty, do dużego naczynia wystarczy jedynie włożyć trzy skórki po obranych bananach i zalać je dwoma litrami wody. Następnie należy zakryć garnek gazą lub szmatką i pozostawić w ciemnym pomieszczeniu np. w spiżarni, bądź piwnicy o temperaturze od 19 do 22 stopni Celsjusza.

Po dwóch dniach zdejmujemy szmatkę i przecedzamy miksturę przez durszlak. Takim nawozem do storczyków w rozsądnych ilościach możemy podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu.

Zdjęcie Wyrzucasz skórki po bananach? Nawet nie wiesz, że popełniasz wielki błąd / 123RF/PICSEL

Jak podlewać storczyki wodą z piwem? "Nektar bogów" uratuje rośliny

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że podlewanie storczyków wodą z piwem może przynieść orchideom wiele korzyści. "Nektar bogów" zawiera drożdże, słód jęczmienny i chmiel, dzięki czemu wzmacnia kwiaty od środka i na zewnątrz. Podobnie jak w przypadku soku z cytryny zaleca się delikatne przecieranie piwem liści rośliny.

Można również przygotować specjalny nawóz do storczyków, rozcieńczając jasne piwo z wodą w proporcjach 1:30 po tym, jak ulotni się z niego gaz. Taki domowy "zasilacz" do roślin jest bardzo wartościowy, jednak nie warto z nim przesadzać. Jedna kuracja na miesiąc powinna w zupełności wystarczyć.

Zdjęcie Piwo wzmacnia storczyki od wewnątrz i zapewnia piękny blask ich liściom / 123RF/PICSEL

