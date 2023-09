Raz w tygodniu podlej go odżywczą miksturą. Liście pieniążka będą dorodne jak nigdy

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Na uprawę pieniążka w domu decydujemy się nie tylko ze względu na atrakcyjny wygląd. Istnieje przekonanie, że roślina posiada moc przyciągania pieniędzy. Liście kształtem przypominające monety rozbudzają marzenia o wielkim bogactwie. Nawet jeśli traktujemy te wierzenia wyłącznie w kategoriach sympatycznej ciekawostki, pilea kapitalnie urozmaici domową przestrzeń. Jak pielęgnować kwiat pieniążek i jak pobudzić go do wzrostu, by nie przeoczyć swojej szansy na stworzenie domowej dżungli i zdobycia bogactwa?

Zdjęcie Jak dbać o pieniążka, by rósł bujnie? / 123RF/PICSEL