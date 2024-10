Wiadomo, że świeży bób podbija polskie kuchnie latem i trudno się dziwić. Poza sezonem możemy obejść się smakiem, bo ten trwa wyjątkowo krótko. Dlatego, kiedy najdzie nas ochota, to warto posiłkować się bobem mrożonym. Wbrew pozorom nie jest on produktem drugiej kategorii, ponieważ mrożenie jest jednym z naturalnych metod konserwacji żywności. Dlatego nie trzeba się zrażać, ponieważ taki bób jest nie tylko pełnowartościowy , czyli zachowuje wszystkie wartości odżywcze, ale na dodatek charakteryzuje się takim samy smakiem i strukturą, jak jego świeży odpowiednik.

Bób to przede wszystkim bardzo dobre źródło białka. Co prawda, jest głównym budulcem tkanek mięśniowych, ale rzadko wspomina się, że wspiera odporność, ale także pobudza kluczowe procesy zachodzące w naszym ciele. Dodatkowo można w ziarnach znaleźć kwas foliowy i żelazo, co poprawia jakość naszej krwi i może zmniejszyć ryzyko występowania anemii. Na koniec warto dodać, że bób obfituje w witaminy z grupy B, a one wspomagają działanie całego organizmu, m.in. na układy krążenia oraz nerwowy.