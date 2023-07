Nie każdy senior wie o tej karcie. Tańsze zakupy to dopiero początek przywilejów

Agnieszka Kasprzyk Porady

Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do wielu zniżek. Dotyczą one usług sanatoryjnych, medycznych, restauracyjnych. Dotyczą też instytucji, hoteli i biur podróży. Warto więc ją mieć, bo lista firm, które oferują zniżki, jest długa. Podpowiadamy, jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, ile to kosztuje i kto może z niej korzystać.

Zdjęcie Ogólnopolska Karta Seniora pomaga oszczędzać pieniądze / 123rf.com / 123RF/PICSEL