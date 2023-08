Jaki plecak do szkoły?

Koniec sierpnia to czas zakupów szkolnych. Oprócz zeszytów i książek na liście znajduje się również plecak, którego wybór to nie lada wyzwanie. Nie chodzi tu jedynie o kolor i wzór, a nie da się ukryć, że wielu kieruje się właśnie tymi kryteriami.

Pod uwagę należy jednak wziąć inne kwestie, które mają szczególny wpływ na zdrowie i komfort dziecka.

Na facebookowym profilu Głównego Inspektoratu Sanitarnego właśnie pojawiły się dwie grafiki, które dokładnie ukazują, czym powinien odznaczać się idealny plecak do szkoły. W trosce o kręgosłup dziecka warto zapoznać się z wytycznymi.

Idealny plecak do szkoły – jak go wybrać?

Szacuje się, że plecak wraz z zawartością powinien ważyć mniej niż 15 proc. masy ciała dziecka. To istotna kwestia, a jej przestrzeganie pozwala zapobiec przeciążeniom stawów oraz pleców i w konsekwencji uniknąć bólu i zwyrodnień. "Kompletujesz szkolną wyprawkę? Zwróć szczególną uwagę na plecak lub tornister. Jego waga jest bardzo ważna w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywieniu kręgosłupa" - przekazał GIS.

Na tym jednak nie koniec. Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na to, jak jest uszyty plecak. Powinien mieć:

regulowane, miękkie i szerokie szelki,

dodatkowe zapięcia do spinania szelek,

przegródkę w środku,

usztywnioną tylną ściankę z uwypukleniem na dole.

Ponadto wybierając plecak dla dziecka, należy przyjrzeć się, czy aby na pewno poprawnie pasuje do wzrostu. Jego górna krawędź powinna znajdować się na linii ramion, a dolna kończyć nad kością miedniczną. Podczas roku szkolnego ważne jest również prawidłowe pakowanie plecaka, by dziecko nie odczuwało dyskomfortu, niosąc go na plecach. Zaleca się, by najcięższe rzeczy znajdowały się na samym dnie.

