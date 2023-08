Ryba na Boże Narodzenie: Jak wybrać świeżą, zdrową i łatwą do przyrządzenia?

Dania na święta bez gości: jak je przygotować, by nic nie zmarnować

Ości: mały wielki kłopot. Jak się z nimi uporać (i być gotowym na wszystko)?

Niestrawności, mdłości, a nawet zawał

Zakupy spożywcze, szczególnie te weekendowe, to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Trzeba je zaplanować, a logistyka wbrew pozorom nie jest w tym przypadku tak prosta. No bo przecież nie dość, że trzeba wymyślić "co na obiad", to jeszcze przetrwać w tłumie innych kupujących. Warto zwrócić uwagę na godziny, w jakich zwykle robimy zakupy i jeśli zwykle właśnie wtedy jest w sklepie tłum, spróbować pójść wcześniej albo później. Z pomocą przyjść może tutaj wyszukiwarka internetowa, w której można sprawdzić, kiedy w "naszym" sklepie jest największy ruch. Zaoszczędzimy czas i nerwy, nie będziemy przepychać się między półkami i stać w długich kolejkach.

Reklama

Czas i pieniądze zaoszczędzimy natomiast, poświęcając wcześniej uwagę na przygotowanie listy zakupów. Jak to zrobić? Przede wszystkim zajrzeć do lodówki i szafek i sprawdzić, co już w nich mamy. Na tej podstawie możemy wymyślić, co będziemy jeść w najbliższych dniach - przynajmniej gotowa będzie baza (ryż, makaron, pomidory czy kurczak) - i na listę wpisać to, czego do wybranego posiłku nam brakuje.

Sprawdź też: Ryczałt energetyczny - ile wynosi ten dodatek do emerytury i komu przysługuje

Zdjęcie Ukryta funkcja wózka na zakupy / 123RF/PICSEL

Jeśli na zakupy wybieramy się do jednego ze sklepów sieci Lidl, warto wiedzieć, że jeśli nie robimy ogromnych zakupów, do dyspozycji mamy mniejsze koszyki na kółkach - dużo wygodniejsze i lżejsze. Dodatkowo mniejsze kosze w Lidlu mają ukrytą funkcję, która ułatwia wypakowywanie zakupów na taśmę przy kasie. Jak to działa? Kiedy już jesteś przy kasie, złap za rączkę wózka i podnieś go. Teraz zaczep o front kasy i przytrzymaj ręką. Drugą swobodnie, bez schylania się, wyłożysz zakupy na taśmę.

Jeśli natomiast potrzebujesz tego dużego koszyka, pamiętaj, że wyposażony jest w wyciąganą półeczkę. Umieszczono ją przy tylnych kołach. W tym miejscu możesz położyć np. zgrzewkę wody.

Polecamy też: Bije na głowę siemię lniane. Pij przed śniadaniem i kolacją

Zdjęcie Ukryta funkcja w wózkach w Lidlu. Niewielu o niej wie / 123RF/PICSEL