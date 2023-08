Wysokość emerytury - od czego zależy?

To ostatni termin na przycięcie tui. Później zostaną już tylko rany Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która jasno określa zasady przyznawania tych świadczeń osobom do nich upoważnionym. Chodzi o emerytów, którzy:

urodzili się przed 1949 rokiem - obowiązują ich świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku

urodzili się po 1949 roku - ich świadczenie podlega rozdziałowi na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku. Wysokość emerytury, która przyznana będzie emerytowi, zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale podczas przejścia na emeryturę równie ważny jest staż pracy. W Polsce ustalono minimalny okres odprowadzania składek i jest to obecnie kolejno 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Ten minimalny okres składkowy wiąże się jednak zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Dlatego ZUS przekonuje, że warto w miarę możliwości pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.

Niestety, w życiu nie zawsze wszystko układa się tak jakbyśmy sobie tego życzyli i nie każdy pracownik ma szansę na wypracowanie sobie godnego świadczenia. Rząd wziął pod uwagę takie sytuacje i przygotował przepisy, które przewidują możliwość ubiegania się o specjalne świadczenie. Warto jednak wiedzieć, że jest ono przyznawane tylko w szczególnych przypadkach, a osoba, która się o nie stara musi wyjaśnić dlaczego nie wypracowała sobie stażu pracy dającego prawo do renty lub emerytury.

Nie masz prawa do emerytury? I tak możesz liczyć na pieniądze

Osoby, które nie wypracowały sobie prawa do emerytury lub renty, mogą liczyć na świadczenie minimalne - do końca lutego 2023 roku wynosiło ono 1200 zł brutto, a od marca - 1250 zł brutto. By otrzymać pieniądze należy udowodnić, że:

wnioskodawca jest lub był osobą ubezpieczoną (czyli legalnie pracował lub pracuje i odprowadza składki)

jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym (chodzi o najbliższą rodzinę – dzieci, małżonek)

nie spełnia warunków ustawowych do uzyskania świadczeń wskutek szczególnych okoliczności

nie może podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniami społecznymi ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek

nie ma niezbędnych środków utrzymania.

Każda z tych spraw rozpatrywana jest indywidualnie.

