Tylko do końca lipca ubezpieczeni mają możliwość zwrócić się o przeliczenie świadczeń i wypłatę nieotrzymanych środków. Przepisy przewidują, że tylko do 30 dni od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego możliwe jest otrzymanie świadczeń nawet od marca 2020 r. To w tym zakresie ZUS powinien informować, kto może skorzystać i ile pieniędzy dostanie