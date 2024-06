Nie masz ręki do pelargonii i surfinii? Bezproblemowe rośliny ożywią balkon

Jeśli ktoś zastanawia się, co można uprawiać na balkonie, to w pierwszej kolejności na myśl przychodzą albo pelargonie, albo surfinie. Co prawda, mają swój urok, ale nie wszyscy mają dryg do ich uprawy. Jeśli jesteśmy ogrodniczymi laikami, to nie musimy mieć pustego balkonu. Trawy ozdobne uprawiane na balkonie mogą być wspaniałą alternatywą dla popularnych roślin, a na dodatek tchnąć życie do naszej przestrzeni.