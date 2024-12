Trudności w staraniach o płaski brzuch mogą wynikać również z układu hormonalnego, a zwłaszcza wysokiego poziomu kortyzolu, spowodowanego chronicznym stresem. To z kolei niejednokrotnie prowadzi do zwiększonego apetytu, który bywa określany zajadaniem smutków czy zmartwień. Niepohamowane sięganie po przekąski, które mają przynieść nam szybkie ukojenie to krótka droga do gromadzenia tkanki tłuszczowej w rejonie brzucha.

Nie bez wpływu pozostaje na to również siedzący tryb życia , wiążący się ze spowolnieniem metabolizmu i utrudnionym spalaniem tłuszczu. Należy również właściwie podchodzić do deficytu kalorycznego . Redukcja tkanki tłuszczowej wymaga spalania większej ilości kalorii, niż spożywamy. Jednak sam deficyty nie wystarczy. Istotne jest też, skąd pochodzą kalorie i jaką aktywność fizyczną podejmujemy.

Dlaczego te dwie zasady działają? Spożywanie dużej ilości cukru i przetworzonych węglowodanów prowadzi do wzrostu insuliny — hormonu, który sprzyja magazynowaniu tłuszczu . Ścisła kontrola nad przyjmowaniem tych produktów stabilizuje jego poziom, co jednocześnie ułatwia spalanie tłuszczu z brzucha.

Cukier i węglowodany przetworzone są źródłem pustych kalorii, które łatwo przekształcają się w tłuszcz trzewny. Dodatkowo mogą być źródłem stanów zapalnch w organizmie, a to jeszcze bardziej utrudnia proces spalania tłuszczu i może prowadzić do pojawiania się kolejnych centymetrów w obwodzie ciała.

Głównym celem odchudzania dla wielu osób jej poprawa wyglądu. Jednak nie on powinien być naszą główną motywacją do zmiany nawyków, a chęć zadbania o zdrowie. Tłuszcz na brzuchu dzieli się na dwa rodzaje.

Pierwszy z nich to podskórny i jak nazwa wskazuje, znajduje się tuż pod skórą. Jego objętość możemy "zmierzyć" palcami. Drugi to tłuszcz trzewny, otaczający narządy wewnętrzne i znacznie bardziej niebezpieczny dla zdrowia. Przyczynia się do powstawania stanów zapalnych w organizmie. Sprzyja wystąpieniu cukrzycy typu 2 i może prowadzić m.in. do stłuszczenia wątroby. Jego obecność w ciele to również większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca i zawał serca.