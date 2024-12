Temat metabolizmu - jego szybkości, prawidłowości i wpływu na nasze zdrowie, jest obiektem badań w środowisku naukowców. Wciąż trwa dyskusja dotycząca tego, czy to, jak działa nasza przemiana materii zależne jest wyłącznie od genów, czy też są możliwości, by ją poprawić. Naukowcy z ZOE, firmy zajmującej się naukami o zdrowiu, która wyznacza nowe trendy w dziedzinie żywienia, wraz z międzynarodowym zespołem światowej sławy naukowców zajmujących się snem i metabolizmem z Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji, Włoch i Hiszpanii, odkryli ciekawą zależność pomiędzy metabolizmem a... snem.

Przełomowe badanie, wykonane na 953 zdrowych osobach podłączonych na stałe pod aparaturę mierzącą ich poziom cukru we krwi daje jednoznaczne odpowiedzi w kwestii tego, jak duży mamy wpływ na polepszenie naszego metabolizmu. Kluczem do polepszenia przemiany materii jest sen, a dokładniej - konkretna pora zasypiania.

Naukowcy zmierzyli całkowity czas od momentu położenia się spać do momentu przebudzenia uczestników, a także jakość ich snu. Następnie przeanalizowali wzorce snu osób w ciągu dwóch tygodni i porównali je z odpowiedziami poziomu cukru we krwi na posiłki zawierające określone ilości węglowodanów, białek i tłuszczów. Okazało się, że nie tylko ilość snu, ale przede wszystkim to, o jakiej porze kładziemy się spać ma bezpośrednie przełożenie w tym, jakie są wahania cukru we krwi. Duże spadki i wzrosty w ciągu doby mogą prowadzić do rozwoju cukrzycy i chorób serca.